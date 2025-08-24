У Карпатах – перший сніг: яка причина такої аномальної погоди у серпні
- 24 серпня в Карпатах зафіксували перший сніг через перехід з літнього на осінній період та холодний фронт.
- Також холодне полярне повітря знизило температуру, що спричинило випадіння снігу замість очікуваного дощу.
Карпати День Незалежності України зустріли із першим снігом. Це аномальне явище зафіксували вранці 24 серпня в урочищі Заросляк поблизу Говерли.
Яка причина такої незвичної погоди для кінця літа, розповіли синоптики Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.
Дивіться також Зима вже дихає в потилицю: наприкінці серпня в Україні випав перший сніг – цікаві кадри
Чому 24 серпня випав сніг?
Синоптики розповіли, що з 24 серпня є таке поняття як "перехід з літнього на осінній період".
"Уже кінець серпня і ми наближаємося до осені, тому в горах таке явище як сніг можливе", – зауважили вони.
Та окрім цього, до України прийшов холодний фронт. Йдеться про циклон над Східноєвропейською рівниною під назвою SEVERIN.
Але ще допомогло випадінню снігу – проходження холодного фронту, а за ним зниження суттєво нічної та денної температури,
– розповіли синоптики.
Вони також додали, що холодне полярне повітря з північного заходу вторглося у тил циклону, через що й впала температура.
Цього дня синоптики очікували дощ, а так, як у горах було +1, то дощ випав у вигляді снігу та мокрого снігу.
Якою буде погода 25 серпня?
- У понеділок, 25 серпня, в Україні буде мінлива хмарність.
- Вночі на Лівобережжі, місцями у Київській, Черкаській, Кіровоградській областях, вдень на Волині та Рівненщині пройде короткочасний дощ.
- Вітер прогнозують західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
- Нічна температура варіюватиметься від +3 до +12 градусів, а вдень – +11 – +20, лише у південній частині буде до +24°.