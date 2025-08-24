Карпати День Незалежності України зустріли із першим снігом. Це аномальне явище зафіксували вранці 24 серпня в урочищі Заросляк поблизу Говерли.

Яка причина такої незвичної погоди для кінця літа, розповіли синоптики Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.

Чому 24 серпня випав сніг?

Синоптики розповіли, що з 24 серпня є таке поняття як "перехід з літнього на осінній період".

"Уже кінець серпня і ми наближаємося до осені, тому в горах таке явище як сніг можливе", – зауважили вони.

Та окрім цього, до України прийшов холодний фронт. Йдеться про циклон над Східноєвропейською рівниною під назвою SEVERIN.

Але ще допомогло випадінню снігу – проходження холодного фронту, а за ним зниження суттєво нічної та денної температури,

– розповіли синоптики.

Вони також додали, що холодне полярне повітря з північного заходу вторглося у тил циклону, через що й впала температура.

Цього дня синоптики очікували дощ, а так, як у горах було +1, то дощ випав у вигляді снігу та мокрого снігу.

Якою буде погода 25 серпня?