Небольшой мороз и мокрый снег: в ближайшие дни зима посетит Киев

Зимняя погода совсем скоро посетит Киев и область. Там прогнозируют небольшой мороз и мокрый снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Снега и дожди пройдут в части областей, ночью будут морозы: прогноз погоды на 16 ноября

Когда в Киеве и области будет мороз и снег?

Синоптики рассказали, что до 19 ноября в столичном регионе будет переменчивая погода.

Ночью 16 ноября ожидают небольшой мороз. Днем будет облачно и местами пройдет небольшой дождь. Столбики термометров будут показывать +3 – +8.

17 ноября прогнозируют оживленный ветер, который с юго-запада будет нести довольно теплый воздух. Ночью мороза не будет, а днем прогнозируют +10 – +13.

18 ноября днем днем будет идти дождь. Термометры будут показывать +4 – +9.

А вот уже 19 ноября возможен мокрый снег при нулевой температуре.

Погода в Украине: последние новости