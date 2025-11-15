Невеликий мороз та мокрий сніг: найближчими днями зима завітає до Києва

Зимова погода зовсім скоро завітає до Києва та області. Там прогнозують невеликий мороз і мокрий сніг.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Коли у Києві та області буде мороз та сніг?

Синоптики розповіли, що до 19 листопада у столичному регіоні буде мінлива погода.

Вночі 16 листопада очікують невеликий мороз. Вдень буде хмарно та місцями пройде невеликий дощ. Стовпчики термометрів показуватимуть +3 – +8.

17 листопада прогнозують жвавий вітер, який з південного заходу нестиме доволі тепле повітря. Вночі морозу не буде, а вдень прогнозують +10 – +13.

18 листопада вдень йтиме дощ. Термометри показуватимуть +4 – +9.

А от уже 19 листопада можливий мокрий сніг за нульової температури.

