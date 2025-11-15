Невеликий мороз та мокрий сніг: найближчими днями зима завітає до Києва
- До Києва та області очікується зимова погода з морозом і мокрим снігом..
- 16 листопада прогнозується невеликий мороз вночі, а 19 листопада можливий мокрий сніг при нульовій температурі.
Зимова погода зовсім скоро завітає до Києва та області. Там прогнозують невеликий мороз і мокрий сніг.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Коли у Києві та області буде мороз та сніг?
Синоптики розповіли, що до 19 листопада у столичному регіоні буде мінлива погода.
Вночі 16 листопада очікують невеликий мороз. Вдень буде хмарно та місцями пройде невеликий дощ. Стовпчики термометрів показуватимуть +3 – +8.
17 листопада прогнозують жвавий вітер, який з південного заходу нестиме доволі тепле повітря. Вночі морозу не буде, а вдень прогнозують +10 – +13.
18 листопада вдень йтиме дощ. Термометри показуватимуть +4 – +9.
А от уже 19 листопада можливий мокрий сніг за нульової температури.
Погода в Україні: останні новини
Загалом нічні морози найближчими днями прогнозують по всій північній частині України. Стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів.
Ближче до кінця листопада у Карпатах буде можливий сталий сніговий покрив.
Водночас в Укргідрометцентрі наразі ще не беруться точно прогнозувати, якою буде зима в Україні.