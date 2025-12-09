Будет ли устойчивый снег зимой в Украине: что ответила синоптик

Сейчас тенденции свидетельствуют, что устойчивый снег в Украине этой зимой маловероятен. В последние годы соответствующие осадки являются эпизодическими на территории нашей страны.

Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Будет ли сильный и устойчивый снег зимой?

По словам Натальи Птухи, учитывая погоду в этот период, которая наблюдалась в прошлые годы, и статистических значений тенденции на устойчивый снег этой зимой достаточно минимальны. И такой характер погоды может сохраняться.

По многолетнему анализу, очень часто в Украине теперь уже зимы с неустойчивым снежным покровом, таким эпизодическим, когда он может образоваться на несколько дней, а потом растаять полностью и снова его нет,

– объяснила она.

Несмотря на это, все же местами возможны морозы, продолжительностью от 3 до 7 дней и даже больше. И, как пояснила синоптик, если во время этого будут приходить огромные фронты, то возможно образование снежного покрова.

"Но поскольку имеем тенденцию к тому, что сейчас часто процессы могут кардинально меняться и по температурным свойствам, этот снег скорее всего будет нестабильным и будет таять", – добавила она.

Как изменится погода в ближайшее время?