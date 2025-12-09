Чи буде сталий сніг взимку в Україні: що відповіла синоптикиня

Наразі тенденції свідчать, що сталий сніг в Україні цієї зими є малоймовірним. Останніми роками відповідні опади є епізодичними на території нашої країни.

Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Дивіться також Синоптикиня відповіла, чи зміниться погода кардинально, і чи буде холод найближчим часом

Чи буде сильний та сталий сніг взимку?

За словами Наталії Птухи, з огляду на погоду у цей період, яка спостерігалася минулих років, та статистичних значень тенденції на сталий сніг цієї зими досить мінімальні. І такий характер погоди може зберігатися.

За багаторічним аналізом, дуже часто в Україні тепер вже зими з нестійким сніговим покривом, таким епізодичним, коли він може утворитися на кілька днів, а потім розтанути повністю і знову його немає,

– пояснила вона.

Попри це, все ж подекуди можливі морози, тривалістю від 3 до 7 днів та навіть більше. І, як пояснила синоптикиня, якщо під час цього будуть приходити величезні фронти, то можливе утворення снігового покриву.

"Але оскільки маємо тенденцію до того, що зараз часто процеси можуть кардинально змінюватися і по температурних властивостях, цей сніг радше за все буде нестабільним і буде танути", – додала вона.

Як зміниться погода найближчим часом?