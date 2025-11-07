Укр Рус
24 Канал Новости Украины Выпадет ли сильный снег в Украине в ноябре
7 ноября, 08:00
3

Выпадет ли сильный снег в Украине в ноябре

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В ближайшее время в Украине ожидается теплая и комфортная погода, без сильных снегов в первой декаде ноября.
  • Во второй декаде ноября возможны снижение температуры и зимние процессы, в частности со снегом, особенно в Карпатах.

В ближайшее время в Украине ожидать сильных снегов не стоит. Впрочем, в дальнейшем в ноябре уже возможны зимние процессы. Все зависит от температурных показателей.

Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Смотрите также В Украину идет мороз и туман: прогноз погоды на 7 ноября

Выпадет ли снег в Украине вскоре?

Наталья Птуха рассказала, что в ближайшее время в Украине будет теплая и комфортная погода, поэтому пока снега в первой декаде ноября все же не стоит, однако после этого в течение месяца возможны и зимние процессы.

Но этот месяц является переходным, поэтому температура воздуха может быть и высокой, а возможны и морозы. По ее словам, обычно во второй декаде ноября наблюдается определенное снижение температурных показателей.

Если они будут пересекать отметку 0 градусов, опускаться ниже и во время этого будут сопровождаться атмосферными фронтами с осадками, то, конечно, осадки могут уже переходить в смешанную или в твердую фазу (то есть снег – 24 Канал), 
– говорит она.

Также ближе ко второй декаде или к завершению ноября в Карпатах будет возможен устойчивый снежный покров, но пока этого не будет. Сейчас там уже практически все растаяло и есть плюсовая температура.

Какие еще прогнозы дали синоптики?

  • Сообщали, что уже к концу осени в Украине стоит ожидать серьезный снег. Но пока трудно сказать, стоит ли ожидать большого снежного покрова с сугробами, потому что температура еще будет плюсовой.

  • Также ранее предупреждали о резком похолодании, которое должно начаться уже в конце ноября, температура упадет примерно с 25 ноября. Такая погода, вероятно, продержится в Украине до 3 декабря.

  • К слову, по данным Укргидрометцентра, в течение ноября 2025 года средняя месячная температура будет от 1 до 8 градусов тепла, что на 1 – 2 градуса выше нормы. В то же время в восточных областях будет в норме.