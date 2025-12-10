Снегом засыпало ряд областей: синоптик раскрыл, удержатся ли такие осадки в Украине
- Снег выпал в северо-восточных, восточных и центральных областях Украины.
- Из-за высоких температур снег не задержится и скорее всего растает.
Часть областей, в частности некоторые центральные и восточные регионы, засыпало снегом, однако подобные осадки не задержатся из-за достаточно высоких для этого периода температур.
Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал синоптик Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
Задержится ли снег в Украине?
По словам синоптика, хоть сейчас наблюдаются осадки в виде снега в северо-восточных, восточных, местами в центральных областях, в частности на Полтавщине, Днепропетровщине и Запорожье, однако они не удержатся.
Карта снежного покрова свидетельствует о том, что этот снег в вышеупомянутых регионах не длительный из-за достаточно высоких температурных значений, поэтому скорее всего он не будет накапливаться в дальнейшем, а наоборот растает.
Какую погоду ждать взамен?
Также отмечали, что резкого снижения температуры в Украине в течение ближайших нескольких суток не ожидается. Но ощутимое похолодание до 8 градусов мороза может встретить украинцев уже в конце недели.
В то же время сильные морозы до -20 или -30 градусов в этом году в Украине маловероятны. Впрочем, отрицать возможность периода стока холодных воздушных масс не стоит, все зависит от полярного вихря.
Заметим, что сейчас тенденции свидетельствуют, что устойчивый снег в Украине этой зимой тоже маловероятно, и это может сохраняться и в дальнейшем. В последние годы соответствующие осадки являются эпизодическими на территории нашей страны.