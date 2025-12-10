Снігом засипало низку областей: синоптик розкрив, чи утримаються такі опади в Україні

Частину областей, зокрема деякі центральні та східні регіони, засипало снігом, проте подібні опади не затримаються через досить високі для цього періоду температури.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів синоптик Відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Чи затримається сніг в Україні?

За словами синоптика, хоч наразі спостерігаються опади у вигляді снігу у північно-східних, східних, подекуди у центральних областях, зокрема на Полтавщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі, проте вони не утримаються.

Карта снігового покриву свідчить про те, що цей сніг у вищезгаданих регіонах не тривалий через досить високі температурні значення, тому радше за все він не накопичуватиметься надалі, а навпаки розтане.

Яку погоду чекати натомість?