Снігом засипало низку областей: синоптик розкрив, чи утримаються такі опади в Україні
- Сніг випав у північно-східних, східних і центральних областях України.
- Через високі температури сніг не затримається і швидше за все розтане.
Частину областей, зокрема деякі центральні та східні регіони, засипало снігом, проте подібні опади не затримаються через досить високі для цього періоду температури.
Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів синоптик Відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
Чи затримається сніг в Україні?
За словами синоптика, хоч наразі спостерігаються опади у вигляді снігу у північно-східних, східних, подекуди у центральних областях, зокрема на Полтавщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі, проте вони не утримаються.
Карта снігового покриву свідчить про те, що цей сніг у вищезгаданих регіонах не тривалий через досить високі температурні значення, тому радше за все він не накопичуватиметься надалі, а навпаки розтане.
Яку погоду чекати натомість?
Також зазначали, що різкого зниження температури в Україні протягом найближчих кількох діб не очікується. Але відчутне похолодання до 8 градусів морозу може зустріти українців уже наприкінці тижня.
Водночас сильні морози до -20 чи -30 градусів цього року в Україні є малоймовірними. Утім, заперечувати можливість періоду стоку холодних повітряних мас не варто, усе залежить від полярного вихору.
Зауважимо, що наразі тенденції свідчать, що сталий сніг в Україні цієї зими теж є малоймовірним, і це може зберігатися і надалі. Останніми роками відповідні опади є епізодичними на території нашої країни.