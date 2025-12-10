Харьков, Запорожье, Полтаву и другие города Украины засыпало снегом: сказочные зимние кадры
Во многих городах Украины утром 10 декабря выпал снег. Сеть заполонили десятки фото и видео со сказочными кадрами зимней погоды.
24 Канал рассказывает, где именно видели снег в Украине в среду, и какой в целом была погода по этим городам.
Где видели снег в Украине 10 декабря?
- Полтава
Снежный покров утром 10 декабря видели жители Полтавы. Деревья и асфальт стали белыми, на дорогах уже работала снегоуборочная техника.
Снег в Полтаве 10 декабря: смотрите видео
В то же время днем синоптики обещают в Полтаве температуру воздуха до +5 градусов. Поэтому эта зимняя магия быстро растает.
Запорожье
Также снег выпал в Запорожье. Он начал идти еще вечером 9 декабря, о чем свидетельствуют видео, опубликованные в сети.
В Запорожье шел снег 9 декабря / Видео из фейсбука МТМ Запорожье
Уже утром 10 декабря в городе образовался снежный покров. Местные жители распространяют сказочные кадры утреннего зимнего Запорожья.
Запорожье утром 10 декабря / Фото Елены Журбы
- Днепр
Снег шел и в Днепре ночью и утром 10 декабря. На видео, которые распространяли пользователи в сети, видно, что снежный покров начал понемногу таять, ведь температура в городе повысилась, поэтому лучше надевать на улицу водонепроницаемую обувь.
В Днепре также выпал снег 10 декабря / Видео с фейсбук-страницы "Информатор Днепр"
От снега Днепр стал белым: деревья, лавочки, асфальт и перила – все припорошило.
Снег в Днепре 10 декабря / Фото Светланы Запорожец
- Харьков
В Харькове также видели снег утром 10 декабря. Осадки фиксировали в центральной части города.
Снег в Харькове 10 декабря: смотрите видео
Ниже мы собрали еще фото и видео со снегом из разных регионов Украины.
Снег в разных городах Украины 10 декабря / Фото из местных телеграм-каналов
Снег идет в Украине: смотрите видео
Каким синоптики прогнозируют декабрь 2025 года по погоде?
Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала в интервью 24 Каналу, что в декабре в Украине не ожидаются сильные морозы. В то же время дневная температура по регионам в основном будет выше 0 градусов.
Также Наталья Птуха рассказала, что в декабре в Украине ожидаются осадки в пределах нормы. По прогнозам, в первой половине месяца устойчивого снежного покрова не будет, а во второй половине декабря – ситуация может измениться.
Кроме того, по словам Птухи, этой зимой сильные морозы до -30 градусов в Украине маловероятны. Но возможны периоды стока холодных воздушных масс.