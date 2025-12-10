Харьков, Запорожье, Полтаву и другие города Украины засыпало снегом: сказочные зимние кадры

Во многих городах Украины утром 10 декабря выпал снег. Сеть заполонили десятки фото и видео со сказочными кадрами зимней погоды.

24 Канал рассказывает, где именно видели снег в Украине в среду, и какой в целом была погода по этим городам.

Где видели снег в Украине 10 декабря?

Полтава

Снежный покров утром 10 декабря видели жители Полтавы. Деревья и асфальт стали белыми, на дорогах уже работала снегоуборочная техника.

Снег в Полтаве 10 декабря: смотрите видео

В то же время днем синоптики обещают в Полтаве температуру воздуха до +5 градусов. Поэтому эта зимняя магия быстро растает.

Запорожье

Также снег выпал в Запорожье. Он начал идти еще вечером 9 декабря, о чем свидетельствуют видео, опубликованные в сети.

В Запорожье шел снег 9 декабря / Видео из фейсбука МТМ Запорожье

Уже утром 10 декабря в городе образовался снежный покров. Местные жители распространяют сказочные кадры утреннего зимнего Запорожья.

Запорожье утром 10 декабря / Фото Елены Журбы

Днепр

Снег шел и в Днепре ночью и утром 10 декабря. На видео, которые распространяли пользователи в сети, видно, что снежный покров начал понемногу таять, ведь температура в городе повысилась, поэтому лучше надевать на улицу водонепроницаемую обувь.

В Днепре также выпал снег 10 декабря / Видео с фейсбук-страницы "Информатор Днепр"

От снега Днепр стал белым: деревья, лавочки, асфальт и перила – все припорошило.



Снег в Днепре 10 декабря / Фото Светланы Запорожец

Харьков

В Харькове также видели снег утром 10 декабря. Осадки фиксировали в центральной части города.

Снег в Харькове 10 декабря: смотрите видео

Ниже мы собрали еще фото и видео со снегом из разных регионов Украины.

Снег в разных городах Украины 10 декабря / Фото из местных телеграм-каналов

Снег идет в Украине: смотрите видео

