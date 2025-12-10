Харків, Запоріжжя, Полтаву та інші міста України засипало снігом: казкові зимові кадри
- 10 грудня в багатьох містах України, зокрема Полтаві, Запоріжжі, Дніпрі та Харкові, випав сніг. Там виникли казкові зимові пейзажі.
- У Полтаві та Запоріжжі сніг почав танути через підвищення температури до +5 градусів, а вранці дороги по містах уже очищали від снігу.
У багатьох містах України вранці 10 грудня випав сніг. Мережу заполонили десятки фото та відео із казковими кадрами зимової погоди.
24 Канал розповідає, де саме бачили сніг в Україні у середу, та якою загалом була погода по цих містах.
Де бачили сніг в Україні 10 грудня?
- Полтава
Сніговий покрив уранці 10 грудня бачили жителі Полтави. Дерева та асфальт стали білими, на дорогах уже працювала снігоприбиральна техніка.
Сніг у Полтаві 10 грудня: дивіться відео
Водночас удень синоптики обіцяють у Полтаві температуру повітря до +5 градусів. Тож ця зимова магія швидко розтане.
Запоріжжя
Також сніг випав у Запоріжжі. Він почав іти ще ввечері 9 грудня, про що свідчать відео, опубліковані у мережі.
У Запоріжжі йшов сніг 9 грудня / Відео з фейсбуку МТМ Запоріжжя
Уже вранці 10 грудня у місті утворився сніговий покрив. Місцеві жителі поширюють казкові кадри ранкового зимового Запоріжжя.
Запоріжжя вранці 10 грудня / Фото Олени Журби
- Дніпро
Сніг ішов і в Дніпрі вночі та вранці 10 грудня. На відео, які ширили користувачі у мережі, видно, що сніговий покрив почав потрохи танути, адже температура в місті підвищилася, тому краще взувати на вулицю водонепроникне взуття.
У Дніпрі також випав сніг 10 грудня / Відео з фейсбук-сторінки "Інформатор Дніпро"
Від снігу Дніпро стало білим: дерева, лавочки, асфальт та поруччя – все припорошило.
Сніг у Дніпрі 10 грудня / Фото Світлани Запорожець
- Харків
У Харкові також бачили сніг вранці 10 грудня. Опади фіксували у центральній частині міста.
Сніг у Харкові 10 грудня: дивіться відео
Нижче ми зібрали ще фото та відео зі снігом із різних регіонів України.
Сніг в різних містах України 10 грудня / Фото з місцевих телеграм-каналів
Сніг іде в Україні: дивіться відео
Яким синоптики прогнозують грудень 2025 року за погодою?
Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що у грудні в Україні не очікуються сильні морози. Водночас денна температура по регіонах здебільшого буде вищою за 0 градусів.
Також Наталія Птуха розповіла, що у грудні в Україні очікуються опади в межах норми. За прогнозами, в першій половині місяця сталого снігового покриву не буде, а у другій половині грудня – ситуація може змінитися.
Окрім того, за словами Птухи, цієї зими сильні морози до -30 градусів в Україні малоймовірні. Але можливі періоди стоку холодних повітряних мас.