Харків, Запоріжжя, Полтаву та інші міста України засипало снігом: казкові зимові кадри

У багатьох містах України вранці 10 грудня випав сніг. Мережу заполонили десятки фото та відео із казковими кадрами зимової погоди.

24 Канал розповідає, де саме бачили сніг в Україні у середу, та якою загалом була погода по цих містах.

Де бачили сніг в Україні 10 грудня?

Полтава

Сніговий покрив уранці 10 грудня бачили жителі Полтави. Дерева та асфальт стали білими, на дорогах уже працювала снігоприбиральна техніка.

Сніг у Полтаві 10 грудня: дивіться відео

Водночас удень синоптики обіцяють у Полтаві температуру повітря до +5 градусів. Тож ця зимова магія швидко розтане.

Запоріжжя

Також сніг випав у Запоріжжі. Він почав іти ще ввечері 9 грудня, про що свідчать відео, опубліковані у мережі.

У Запоріжжі йшов сніг 9 грудня / Відео з фейсбуку МТМ Запоріжжя

Уже вранці 10 грудня у місті утворився сніговий покрив. Місцеві жителі поширюють казкові кадри ранкового зимового Запоріжжя.

Запоріжжя вранці 10 грудня / Фото Олени Журби

Дніпро

Сніг ішов і в Дніпрі вночі та вранці 10 грудня. На відео, які ширили користувачі у мережі, видно, що сніговий покрив почав потрохи танути, адже температура в місті підвищилася, тому краще взувати на вулицю водонепроникне взуття.

У Дніпрі також випав сніг 10 грудня / Відео з фейсбук-сторінки "Інформатор Дніпро"

Від снігу Дніпро стало білим: дерева, лавочки, асфальт та поруччя – все припорошило.



Сніг у Дніпрі 10 грудня / Фото Світлани Запорожець

Харків

У Харкові також бачили сніг вранці 10 грудня. Опади фіксували у центральній частині міста.

Сніг у Харкові 10 грудня: дивіться відео

Нижче ми зібрали ще фото та відео зі снігом із різних регіонів України.

Сніг в різних містах України 10 грудня / Фото з місцевих телеграм-каналів

Сніг іде в Україні: дивіться відео

