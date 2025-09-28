Температура в Украине упала до осенних показателей. Эксперты предупредили, что при такой погоде может выпасть снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи для Факты ICTV.

Когда в Украине выпадет снег?

Так, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 29 сентября, на высокогорье Карпат ожидается мокрый снег. Температура ночью там будет падать до около 0, а днем будет всего +1...+5.

Синоптик Наталья Птуха рассказала, что мокрый снег в Карпатах будет также 30 сентября и 1 октября. Она отметила, что в этот период для гор такая погода является абсолютно нормальной.

К слову! Это не первый снег, поскольку первый снег в Украине выпал еще 24 августа. Белый ковер появился на Драгобрате, в Яремче и урочище Заросляк.



Синоптики объяснили 24 Каналу, что тогда над Восточноевропейской равниной прошел циклон SEVERIN, который принес существенное снижение температуры.

Какой будет погода в конце сентября – в октябре?