Температура в Украине упала до осенних показателей. Эксперты предупредили, что при такой погоде может выпасть снег.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи для Факты ICTV.
Когда в Украине выпадет снег?
Так, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 29 сентября, на высокогорье Карпат ожидается мокрый снег. Температура ночью там будет падать до около 0, а днем будет всего +1...+5.
Синоптик Наталья Птуха рассказала, что мокрый снег в Карпатах будет также 30 сентября и 1 октября. Она отметила, что в этот период для гор такая погода является абсолютно нормальной.
К слову! Это не первый снег, поскольку первый снег в Украине выпал еще 24 августа. Белый ковер появился на Драгобрате, в Яремче и урочище Заросляк.
Синоптики объяснили 24 Каналу, что тогда над Восточноевропейской равниной прошел циклон SEVERIN, который принес существенное снижение температуры.
Какой будет погода в конце сентября – в октябре?
По данным Укргидрометцентра, в октябре 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине будет на уровне 7 – 13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.
В целом переход средней суточной температуры воздуха через +8°C в сторону понижения происходит в третьей декаде октября. В северных областях это происходит раньше – во второй декаде.
Неделя начнется с дождей по всей стране. Лишь ближе к концу недели осадки отойдут.