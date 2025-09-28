Сніг наближається: синоптики попередили, де та коли засипле
- У понеділок, 29 вересня, на високогір'ї Карпат очікується мокрий сніг з температурою вночі близько 0, вдень +1…+5.
- Мокрий сніг у Карпатах буде також 30 вересня і 1 жовтня, що є нормальною погодою для цього періоду.
Температура в Україні впала до осінніх показників. Експерти попередили, що за такої погоди може випасти сніг.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи для Факти ICTV.
Коли в Україні випаде сніг?
Так, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок, 29 вересня, на високогір'ї Карпат очікується мокрий сніг. Температура вночі там падатиме до близько 0, а вдень буде всього +1…+5.
Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що мокрий сніг у Карпатах буде також 30 вересня і 1 жовтня. Вона наголосила, що у цей період для гір така погода є абсолютно нормальною.
До слова! Це не перший сніг, оскільки перший сніг в Україні випав ще 24 серпня. Білий килим з’явився на Драгобраті, у Яремчі та урочищі Заросляк.
Синоптики пояснили 24 Каналу, що тоді над Східноєвропейською рівниною пройшов циклон SEVERIN, який приніс суттєве зниження температури.
Якою буде погода у в кінці вересня – у жовтні?
За данними Укргідрометцентру, у жовтні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні буде на рівні 7 – 13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму.
Загалом перехід середньої добової температури повітря через +8°C у бік зниження відбувається у третій декаді жовтні. У північних областях це відбувається раніше – у другій декаді.
Тиждень почнеться з дощів по всій країні. Лише ближче до кінця тижня опади відійдуть.