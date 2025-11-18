Зима уже близко: во Львове и на Прикарпатье выпал снег
- В ночь на 18 ноября Львов и некоторые районы области заснежило, хотя температура оставалась плюсовой.
- Синоптики прогнозируют возможность дождевых осадков, которые могут превратиться в снег, в течение дня 18 ноября.
В ночь на 18 ноября Львов и область заснежило. В сети публикуют видео, на котором видно снегопад в разных частях региона.
Об этом пишет 24 Канал на местные телеграм-сообщества. Интересно, что синоптики прогнозируют осадки и в течение дня.
Как на Западе Украины снежило ночью?
Немало снега сыпало ночью 18 ноября во Львове, Стрыйском и Дрогобычском районах. Львовская область частично вошла в зиму, хотя температура еще не морозная. Некоторые районы в этом году впервые увидели снег.
Маленький снегопад во Львове 18 ноября: смотрите видео
С такими темпами, завтра Запад Украины проснется утром, и будет снежки играть,
– пишет "Каменский пацюк".
Львов ночью засыпало снегом: видео
В Дрогобычском районе – снегопад: видео из соцсетей
Однако утром снегопад прекратился. Синоптики не отрицают, что в течение дня дождь может превратиться в снег, однако сильных осадков не ожидается. На небе 18 ноября будут облака, однако солнце иногда будет проясняться. Ветер будет достигать 14 метров в секунду. Температура во Львове и области будет несколько прохладной, но не морозной – от 1 до 6 градусов тепла.
Снег был и в других регионах. Так утром осадки заметили на Прикарпатье. В комментарии 24 Канала жители сообщили, что снег падает, но сразу тает. На дворе +2 градуса.
Утренний снег на Прикарпатье: видео, предоставленное 24 Каналу
В ноябре на Западе пошел снег: смотрите видео
Снег падает, но мороза нет: видео из Прикарпатья
Снег накрыл Запад Украины: видео
Между тем в Буковеле не просто выпал легкий снег. Осадки запорошили землю. Так атмосфера на горнолыжном курорте стала даже более зимней.
В Буковеле выпал снег / Фото из телеграма Ивано-Франковск 24/7
Какой будет погода в ближайшее время?
В течение следующих дней в большинстве областей Украины ожидаются дожди и сильные порывы ветра. 18 ноября непогоды не будет только на Севере. В последующие двое суток дожди пройдут во всех областях, кроме западных и северных.
Похолодание в Украине ожидаются уже со вторника. Ночью на Западе уже сильно упала температура воздуха. На Севере и в Центре такая погода ожидается с 19 ноября.
В целом погода в течение недели будет оставаться неустойчивой.