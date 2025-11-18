Зима вже близько: у Львові та на Прикарпатті випав сніг
- У ніч проти 18 листопада Львів та деякі райони області засніжило, хоча температура залишалася плюсовою.
- Синоптики прогнозують можливість дощових опадів, які можуть перетворитися на сніг, протягом дня 18 листопада.
У ніч проти 18 листопада Львів та область засніжило. У мережі публікують відео, на якому видно снігопад в різних частинах регіону.
Про це пише 24 Канал на місцеві телеграм-спільноти. Цікаво, що синоптики прогнозують опади й протягом дня.
Як на Заході України сніжило вночі?
Чимало снігу сипало вночі 18 листопада у Львові, Стрийському та Дрогобицькому районах. Львівська область частково ввійшла у зиму, хоча температура ще не морозна. Деякі райони цьогоріч вперше побачили сніг.
Маленький снігопад у Львові 18 листопада: дивіться відео
З такими темпами, завтра Захід України прокинеться вранці, і буде сніжки грати,
– пише "Каменський пацюк".
Львів уночі засипало снігом: відео
У Дрогобицькому районі – снігопад: відео із соцмереж
Однак вранці снігопад припинився. Синоптики не заперечують, що протягом дня дощ може перетворитися у сніг, однак сильних опадів не очікується. На небі 18 листопада будуть хмари, однак сонце іноді прояснюватиметься. Вітер сягатиме 14 метрів за секунду. Температура у Львові та області буде дещо прохолодною, але не морозною – від 1 до 6 градусів тепла.
Сніг був й в інших регіонах. Так уранці опади помітили на Прикарпатті. У коментарі 24 Каналу жителі повідомили, що сніг падає, але одразу тане. На дворі +2 градуси.
Ранковий сніг на Прикарпатті: відео, надане 24 Каналу
У листопаді на Заході пішов сніг: дивіться відео
Сніг падає, але морозу немає: відео з Прикарпаття
Сніг накрив Захід України: відео
Тим часом у Буковелі не просто випав легенький сніг. Опади запорошили землю. Так атмосфера на гірськолижному курорті стала навіть більш зимовою.
У Буковелі випав сніг / Фото з телеграму Івано-Франківськ 24/7
Якою буде погода найближчим часом?
Протягом наступних днів у більшості областей України очікуються дощі та сильні пориви вітру. 18 листопада негоди не буде лише на Півночі. У наступні дві доби дощі пройдуть в усіх областях, окрім західних та північних.
Похолодання в Україні очікуються вже з вівторка. Уночі на Заході вже сильно впала температура повітря. На Півночі та в Центрі така погода очікується з 19 листопада.
Загалом погода протягом тижня залишатиметься нестійкою.