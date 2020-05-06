На Западе Украины выпал снег с дождем: фото и видео

В Западной Украину 6 мая выпал снег. Белые снежинки в частности были на территории почти всей Львовской области. Правда снег падал вместе с дождем, а долетев до земли, сразу таял.

Фото и видео необычного для поздней весны явления собрал для вас 24 канал.

К слову После дождей в Киеве провалился асфальт: движение затруднено – фото

К слову, снежило недолго – в течение получаса. Впрочем у всех желающих было время для того, чтобы зафиксировать необычный в эту пору года снег.

Во Львовской области выпал снег: смотрите видео

На Львовщине среди мая заснежило: видео

Май удивил снегом на Западе страны: смотрите видео

Наличию различных видео поспособствовал карантин. В редакционных чатах журналисты 24 канала шутят, что наконец-то можно опубликовать собственные видео, а не из социальных сетей. Ранее из офисного окна видео погоды можно было снимать только всегда с одного ракурса.

Во Львовской области выпал снег: видео



Во Львове в мае выпал снег / Фото 24 канала



Во Львове в мае заснежило / Фото 24 канала

Более ощутимо снежило в горных регионах Львовской области. Здесь трава и все вокруг даже покрылись белым одеялом.



Майские цветы на Львовщине покрылись снегом / Фото из соцсетей