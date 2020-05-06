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      На Западе Украины выпал снег с дождем: фото и видео

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      Снег с дождем во Львовской области 6 мая 2020 - видео, фото
      На Львовщине выпал снег / 24 канал

      В Западной Украину 6 мая выпал снег. Белые снежинки в частности были на территории почти всей Львовской области. Правда снег падал вместе с дождем, а долетев до земли, сразу таял.

      Фото и видео необычного для поздней весны явления собрал для вас 24 канал.

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      К слову, снежило недолго – в течение получаса. Впрочем у всех желающих было время для того, чтобы зафиксировать необычный в эту пору года снег.

      Во Львовской области выпал снег: смотрите видео

      На Львовщине среди мая заснежило: видео

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      Наличию различных видео поспособствовал карантин. В редакционных чатах журналисты 24 канала шутят, что наконец-то можно опубликовать собственные видео, а не из социальных сетей. Ранее из офисного окна видео погоды можно было снимать только всегда с одного ракурса.

      Во Львовской области выпал снег: видео

      сніг у Львові в травні
      Во Львове в мае выпал снег / Фото 24 канала

      сніг у травні
      Во Львове в мае заснежило / Фото 24 канала

      Более ощутимо снежило в горных регионах Львовской области. Здесь трава и все вокруг даже покрылись белым одеялом.

      сніг у травні
      Майские цветы на Львовщине покрылись снегом / Фото из соцсетей

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Снег в Украине Новости Львова Непогода в Украине Погода Новости Украины
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