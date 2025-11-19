Содержание хлора в воздухе в Тернополе превышает норму в 6 раз

Россия 19 ноября атаковала Тернополь. После обстрела в городе загрязнен воздух. Известно, что содержание хлора в воздухе превышает норму.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ОВА.

Что известно о содержании вредных веществ в воздухе в Тернополе?

В Тернополе 19 ноября после атаки России обнаружили превышение уровня хлора в воздухе. Так, фиксируют превышение показателей в 6 раз.

Горожан призывают не выходить из дома и закрыть окна.

По возможности не выходите из дома, закройте окна. Берегите себя и своих родных!

– подчеркнули там.

Атака по Тернополю: основное