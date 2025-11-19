Содержание хлора в воздухе в Тернополе превышает норму в 6 раз
- В Тернополе после российского обстрела утром 19 ноября содержание хлора в воздухе превышает норму в 6 раз.
- Местных жителей призвали по возможности не выходить из дома и закрыть окна.
Россия 19 ноября атаковала Тернополь. После обстрела в городе загрязнен воздух. Известно, что содержание хлора в воздухе превышает норму.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ОВА.
Что известно о содержании вредных веществ в воздухе в Тернополе?
В Тернополе 19 ноября после атаки России обнаружили превышение уровня хлора в воздухе. Так, фиксируют превышение показателей в 6 раз.
Горожан призывают не выходить из дома и закрыть окна.
По возможности не выходите из дома, закройте окна. Берегите себя и своих родных!
– подчеркнули там.
Атака по Тернополю: основное
Президент Зеленский отметил, что в Тернополе были попадания в жилые 9-этажки, возникли пожары.
Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что повреждены две жилые 9-этажки. В одной – пожар, в другой фиксируют разрушения с 3-го по 9-й этаж.
По состоянию на 10:00 часов утра известно о 10 погибших, а также 37 раненых, из которых 12 – дети.
Спасатели продолжают эвакуировать людей из заблокированных квартир. Есть люди и под завалами.