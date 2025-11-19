Вміст хлору у повітрі в Тернополі перевищує норму у 6 разів
- У Тернополі після російського обстрілу вранці 19 листопада вміст хлору у повітрі перевищує норму у 6 разів.
- Місцевих жителів закликали по можливості не виходити з дому та зачинити вікна.
Росія 19 листопада атакувала Тернопіль. Після обстрілу в місті забруднене повітря. Відомо, що вміст хлору у повітрі перевищує норму.
Що відомо про вміст шкідливих речовин в повітрі у Тернополі?
У Тернополі 19 листопада після атаки Росії виявили перевищення рівня хлору в повітрі. Так, фіксують перевищення показників в 6 разів.
Містян закликають не виходити з дому та зачинити вікна.
По можливості не виходьте з дому, зачиніть вікна. Бережіть себе та своїх рідних!
– підкреслили там.
Атака по Тернополю: основне
Президент Зеленський зазначив, що в Тернополі були влучання у житлові 9-поверхівки, виникли пожежі.
Глава МВС Ігор Клименко уточнив, що пошкоджено дві житлові 9-поверхівки. В одній – пожежа, в іншій фіксують руйнування з 3-го по 9-й поверх.
Станом на 10:00 годину ранку відомо про 10 загиблих, а також 37 поранених, з яких 12 – діти.
Рятувальники продовжують евакуйовувати людей із заблокованих квартир. Є люди і під завалами.