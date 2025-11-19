Сможем далеко бить: эксперт оценил оружие, которое получит Украина после сделки с Францией

Украина и Франция подписали историческое оборонное соглашение. Силы обороны получат различное оружие, которое усилит наши возможности.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, отметив, что это соглашение на самом деле можно назвать беспрецедентным. Украина получит много оружия, которое усилит способности нашей армии.

Какая выгода для Украины от этого соглашения?

Как отметил Жовтенко, уже известно, что Украина получит 8 зенитных ракетных комплексов SAMP/T. Важно, что сейчас эти системы проходят модернизацию. Они смогут успешно сбивать баллистические ракеты.

Не менее важно, что удастся получить 100 истребителей Rafale. Они являются одной из платформ, откуда запускают крылатые ракеты Scalp/Strom Shadow.

Сейчас у нас недостаточно воздушных платформ для запуска этих ракет. Когда будут эти самолеты, мы сможем запускать больше таких ракет в одном залпе. Сейчас главной платформой для ракет Scalp/Strom Shadow является Су-24. Когда будут истребители Rafale, то сможем далеко и много бить при наличии ракет,

– отметил Жовтенко.

Конечно, соглашение рассчитано на 10 лет. Но уже была информация, что, возможно, часть этих самолетов передадут из запасов ВВС Франции. Если так все будет, то это действительно хорошие новости.

Обратите внимание! Во Франции совместно с Украиной разрабатывают систему для уничтожения российских беспилотников. Она уже сбила первые "Шахеды".

Соглашение между Украиной и Францией: коротко