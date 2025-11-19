Зможемо далеко бити: експерт оцінив зброю, яку отримає Україна після угоди з Францією

Україна та Франція підписали історичну оборонну угоду. Сили оборони отримають різну зброю, яка посилить наші можливості.

Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, зауваживши, що цю угоду насправді можна назвати безпрецедентною. Україна отримає багато зброї, яка посилить спроможності нашої армії.

Яка вигода для України від цієї угоди?

Як наголосив Жовтенко, вже відомо, що Україна отримає 8 зенітних ракетних комплексів SAMP/T. Важливо, що зараз ці системи проходять модернізацію. Вони зможуть успішно збивати балістичні ракети.

Не менш важливо, що вдасться отримати 100 винищувачів Rafale. Вони є однією з платформ, звідки запускають крилаті ракети Scalp/Strom Shadow.

Наразі у нас недостатньо повітряних платформ для запуску цих ракет. Коли будуть ці літаки, ми зможемо запускати більше таких ракет в одному залпі. Зараз головною платформою для ракет Scalp/Strom Shadow є Су-24. Коли будуть винищувачі Rafale, то зможемо далеко і багато бити за наявності ракет,

– зазначив Жовтенко.

Звісно, угода розрахована на 10 років. Але вже була інформація, що, можливо, частину цих літаків передадуть із запасів ВПС Франції. Якщо так все буде, то це дійсно хороші новини.

Угода між Україною та Францією: коротко