Предупредил в соцсетях, где вручают повестки: какие реальные наказания за это преступление

Публиковать в Telegram или других соцсетях информацию о местах, где полиция и ТЦК раздают повестки, является преступлением. В суде за это граждан обвиняют по статье 114-1 о препятствовании законной деятельности военных.

Кроме этого, может добавиться и часть 2 статьи 28 о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору. Об этом говорится в расследовании 24 Канала.

Смотрите также Повестки не работают, – в ТЦК объяснили проблему мобилизации в Украине

Как наказывают за препятствование деятельности военных?

В СБУ рассказали, что с начала полномасштабного вторжения продолжается досудебное расследование в более чем 330 производствах по этим фактам. В суд направили уже более 220 обвинительных актов.

Закон предусматривает 5 – 8 лет заключения, но на практике нарушители часто освобождаются от отбывания реального наказания и получают испытательный срок 1 – 3 года.

Часто суд принимает во внимание смягчающие обстоятельства. К примеру, гражданин:

впервые привлекается к уголовной ответственности;

имеет инвалидность III группы;

признает свою вину;

имеет положительные характеристики с места работы;

задонатил на ВСУ 1000 гривен;

активно способствовал следствию и тому подобное.

Такие люди даже имеют небольшой шанс в 20% вернуть конфискованный как "инструмент преступления" телефон.

Это, в частности, хочет сделать собеседник 24 Канала с Сумщины. Он уже подал на апелляцию по возврату своего iPhone 11 Pro Max. Также мужчина рассказал, что узнал о том, что совершил преступление, в 6 часов утра, когда к нему домой пришла СБУ.

Ему повезло – он один из немногих, кто обошелся штрафом.

Из проанализированных 24 Каналом дел только один человек, житель Винницкой области, получил реальный срок. Но и он добился в апелляции освобождения от отбывания реального наказания.

Мобилизация в Украине: последние новости