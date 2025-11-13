Попередив у соцмережах, де вручають повістки: які реальні покарання за цей злочин
- Публікація інформації про місця роздачі повісток є злочином, за який громадян судять за статтею 114-1 про перешкоджання законній діяльності військових.
- Закон передбачає покарання від 5 до 8 років ув'язнення, але часто порушники отримують іспитовий термін.
Публікувати в Telegram чи інших соцмережах інформацію про місця, де поліція та ТЦК роздають повістки, є злочином. У суді за це громадян обвинувачують за статтею 114-1 про перешкоджання законній діяльності військових.
Окрім цього, може додатися й частина 2 статті 28 про вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою. Про це йдеться у розслідуванні 24 Каналу.
Як карають за перешкоджання діяльності військових?
У СБУ розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення триває досудове розслідування у більше ніж 330 провадженнях за цими фактами. До суду скерували уже понад 220 обвинувальних актів.
Закон передбачає 5 – 8 років ув'язнення, але на практиці порушники часто звільняються від відбування реального покарання та отримують іспитовий термін 1 – 3 роки.
Часто суд бере до уваги пом'якшувальні обставини. До прикладу, громадянин:
- уперше притягується до кримінальної відповідальності;
- має інвалідність ІІІ групи;
- визнає свою провину;
- має позитивні характеристики з місця роботи;
- задонатив на ЗСУ 1000 гривень;
- активно сприяв слідству тощо.
Такі люди навіть мають невеликий шанс у 20% повернути конфіскований як "інструмент злочину" телефон.
Це, зокрема, хоче зробити співрозмовник 24 Каналу з Сумщини. Він уже подав на апеляцію щодо повернення свого iPhone 11 Pro Max. Також чоловік розповів, що дізнався про те, що скоїв злочин, о 6 годині ранку, коли до нього додому прийшла СБУ.
Йому пощастило – він один із небагатьох, хто обійшовся штрафом.
Із проаналізованих 24 Каналом справ лише один чоловік, мешканець Вінниччини, отримав реальний термін. Але й він домігся в апеляції звільнення від відбування реального покарання.
З 1 листопада військовозобов'язані не можуть подавати документи на відстрочку від мобілізації в ТЦК. Вони повинні використовувати застосунок Резерв+ або йти у ЦНАП.
Більшість відстрочок будуть продовжуватися автоматично. Решті осіб доведеться робити це самостійно. Якщо цього не зробити, то інформацію про неї ТЦК може передати в поліцію для її адміністративного доставлення і затримання.
До слова, ветеран, голова Антикорупційної ради при Міністерстві оборони Юрій Гудименко в ефірі 24 Каналу зазначив, що головна проблема мобілізації та вручення повісток полягає у вибірковості.