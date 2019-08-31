Сотни рыжеволосых прошлись по улицам Одессы: захватывающие фото, видео

В Одессе четвертый раз прошел фестиваль рыжеволосых людей "Рыжий город". Во время праздника выбирали королеву и короля, а также рыжего домашнего любимца.

Сотни рыжеволосых с плакатами в руках прошлись по центральным улицам Одессы. Впереди колонны шли король и королева праздника. Их каждый год выбирают из участников фестиваля. Нынешней новинкой праздника стал выбор домашнего любимца.

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Организаторы фестиваля рассказали, что каждый год мероприятие становится все более масштабным и популярным среди иностранцев.

"В этом году нам приходит очень много приветствий от рыжих со всего мира: из Венгрии, Франции, Канады. О нашем фестивале все больше узнают и мы всех призываем – приезжайте в Одессу", – рассказала организатор фестиваля "Рыжий город" Наталья Делиева.



Король и королева праздника в Одессе



Сотни людей вышли на улицы Одессы



Фестиваль "Рыжий город"

После торжественного марша по Дерибасовской для всех участников праздника устроили праздничный концерт и дискотеку под открытым небом.

Смотрите фото (Официальный сайт города Одессы) фестиваля рыжеволосых людей в Одессе: