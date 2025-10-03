В результате ливня в Одессе погибла 23-летняя сотрудница ОВА
- Разрушительный ливень в Одессе привел к гибели десяти человек, среди которых 23-летняя сотрудница Одесской ОГА Надежда Мышей.
- Тело Надежды нашли в переулке Сергея Эйзенштейна, а информация о ее исчезновении распространялась через социальные сети.
Разрушительный ливень в Одессе унес жизни десяти жителей города. Среди них 23-летняя сотрудница Одесской ОВА Надежда Мышей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую ОВА.
Читайте также "Потоком снесло и перевернуло машины": соседка погибшей семьи в Одессе рассказала о трагедии
Надежда Мишей погибла в результате непогоды
В Одесской ОВА объяснили, что сообщают о потере только сейчас, потому что не хотели беспокоить родителей Надежды, которые находились за границей.
С глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели в результате непогоды нашей коллеги – 23-летней работницы Управления по вопросам градостроительства и архитектуры Одесской областной государственной администрации Надежды Мышей,
– говорится в сообщении.
По словам представителей ОВА, 30 сентября вечером девушка перестала выходить на связь после 19:00. Впоследствии информация о пропаже распространялась в социальных сетях.
Спасибо всем, кто откликнулся и пытался помочь в поисках,
– добавили в ОВА.
Тело Надежды нашли в переулке Сергея Эйзенштейна, что в Киевском районе Одессы.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Надежды Мышей. Светлая память!
Что известно о ливне в Одессе и его последствиях?
За сутки 30 сентября в Одессе и районе выпало рекордное количество осадков. Почти двухмесячная норма вызвала подтопление в разных районах. Город фактически ушел под воду, машины плавали, а вода затекала прямо в дома людей.
2 октября в Одессе завершили поисково-спасательные работы, сейчас продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия. Специалисты ГСЧС откачали воду на более 60 объектах и подготовили инфраструктуру для дальнейшего восстановления.
Эксперт по вопросам ЖКХ Валерий Матковский в комментарии 24 Каналу рассказал о причинах таких последствий. По его словам, в городе не создают новых систем водоотведения. Коллекторы преимущественно старые – XIX века и из ракушняка. Таким образом, инфраструктура, которая была рассчитана на значительно меньшее движение и меньшее количество жителей, перегружена.