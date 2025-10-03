Укр Рус
24 Канал Новости Украины Смертельная непогода: в результате ливня в Одессе погибла 23-летняя сотрудница ОВА
3 октября, 16:15
3

В результате ливня в Одессе погибла 23-летняя сотрудница ОВА

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Разрушительный ливень в Одессе привел к гибели десяти человек, среди которых 23-летняя сотрудница Одесской ОГА Надежда Мышей.
  • Тело Надежды нашли в переулке Сергея Эйзенштейна, а информация о ее исчезновении распространялась через социальные сети.

Разрушительный ливень в Одессе унес жизни десяти жителей города. Среди них 23-летняя сотрудница Одесской ОВА Надежда Мышей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую ОВА.

Читайте также "Потоком снесло и перевернуло машины": соседка погибшей семьи в Одессе рассказала о трагедии

Надежда Мишей погибла в результате непогоды

В Одесской ОВА объяснили, что сообщают о потере только сейчас, потому что не хотели беспокоить родителей Надежды, которые находились за границей.

С глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели в результате непогоды нашей коллеги – 23-летней работницы Управления по вопросам градостроительства и архитектуры Одесской областной государственной администрации Надежды Мышей, 
– говорится в сообщении.

По словам представителей ОВА, 30 сентября вечером девушка перестала выходить на связь после 19:00. Впоследствии информация о пропаже распространялась в социальных сетях.

Спасибо всем, кто откликнулся и пытался помочь в поисках, 
– добавили в ОВА.

Тело Надежды нашли в переулке Сергея Эйзенштейна, что в Киевском районе Одессы.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Надежды Мышей. Светлая память!

Что известно о ливне в Одессе и его последствиях?

  • За сутки 30 сентября в Одессе и районе выпало рекордное количество осадков. Почти двухмесячная норма вызвала подтопление в разных районах. Город фактически ушел под воду, машины плавали, а вода затекала прямо в дома людей.
     

  • 2 октября в Одессе завершили поисково-спасательные работы, сейчас продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия. Специалисты ГСЧС откачали воду на более 60 объектах и подготовили инфраструктуру для дальнейшего восстановления.
     

  • Эксперт по вопросам ЖКХ Валерий Матковский в комментарии 24 Каналу рассказал о причинах таких последствий. По его словам, в городе не создают новых систем водоотведения. Коллекторы преимущественно старые – XIX века и из ракушняка. Таким образом, инфраструктура, которая была рассчитана на значительно меньшее движение и меньшее количество жителей, перегружена.