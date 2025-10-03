Руйнівна злива в Одесі забрала життя десяти жителів міста. Серед них – 23-річна співробітниця Одеської ОВА Надія Мишей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську ОВА.

Надія Мишей загинула внаслідок негоди

В Одеській ОВА пояснили, що повідомляють про втрату лише зараз, бо не хотіли турбувати батьків Надії, які перебували за кордоном.

З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель внаслідок негоди нашої колеги — 23-річної працівниці Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації Надії Мишей,

– йдеться в повідомленні.

За словами представників ОВА, 30 вересня ввечері дівчина перестала виходити на зв'язок після 19:00. Згодом інформація про зникнення поширювалася в соціальних мережах.

Дякуємо всім, хто відгукнувся і намагався допомогти у пошуках,

– додали в ОВА.

Тіло Надії знайшли у провулку Сергія Ейзенштейна, що в Київському районі Одеси.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Надії Мишей. Світла пам'ять!

Що відомо про зливу в Одесі та її наслідки?