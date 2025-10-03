Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську ОВА.
Читайте також "Потоком знесло й перевернуло автівки": сусідка загиблої родини в Одесі розповіла про трагедію
Надія Мишей загинула внаслідок негоди
В Одеській ОВА пояснили, що повідомляють про втрату лише зараз, бо не хотіли турбувати батьків Надії, які перебували за кордоном.
З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель внаслідок негоди нашої колеги — 23-річної працівниці Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації Надії Мишей,
– йдеться в повідомленні.
За словами представників ОВА, 30 вересня ввечері дівчина перестала виходити на зв'язок після 19:00. Згодом інформація про зникнення поширювалася в соціальних мережах.
Дякуємо всім, хто відгукнувся і намагався допомогти у пошуках,
– додали в ОВА.
Тіло Надії знайшли у провулку Сергія Ейзенштейна, що в Київському районі Одеси.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Надії Мишей. Світла пам'ять!
Що відомо про зливу в Одесі та її наслідки?
За добу 30 вересня в Одесі та районі випала рекордна кількість опадів. Майже двомісячна норма спричинила підтоплення в різних районах. Місто фактично пішло під воду, автівки плавали, а вода затікала просто в будинки людей.
2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи, наразі тривають аварійно-відновлювальні заходи. Фахівці ДСНС відкачали воду на понад 60 об'єктах та підготували інфраструктуру для подальшого відновлення.
Експерт з питань ЖКГ Валерій Матковський в коментарі 24 Каналу розповів про причини таких наслідків. За його словами, у місті не створюють нових систем водовідведення. Колектори переважно старі – XIX століття і з ракушняка. Таким чином, інфраструктура, яка була розрахована на значно менший рух і меншу кількість жителів, перевантажена.