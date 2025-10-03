Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую ОВА.

Читайте также "Потоком снесло и перевернуло машины": соседка погибшей семьи в Одессе рассказала о трагедии

Надежда Мишей погибла в результате непогоды

В Одесской ОВА объяснили, что сообщают о потере только сейчас, потому что не хотели беспокоить родителей Надежды, которые находились за границей.

С глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели в результате непогоды нашей коллеги – 23-летней работницы Управления по вопросам градостроительства и архитектуры Одесской областной государственной администрации Надежды Мышей,

– говорится в сообщении.

По словам представителей ОВА, 30 сентября вечером девушка перестала выходить на связь после 19:00. Впоследствии информация о пропаже распространялась в социальных сетях.

Спасибо всем, кто откликнулся и пытался помочь в поисках,

– добавили в ОВА.

Тело Надежды нашли в переулке Сергея Эйзенштейна, что в Киевском районе Одессы.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Надежды Мышей. Светлая память!

Что известно о ливне в Одессе и его последствиях?