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      "Спасибо, Путин, спасибо, Россия": патрульный-злоумышленник из Харькова похвастался паспортом РФ

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      Харьковский патрульный Денис Кучеренко (центр), который подозревается в вымогательстве денег, сбежал в Россию
      Харьковский патрульный Денис Кучеренко (центр), который подозревается в вымогательстве денег, сбежал в Россию / Соцсети

      Патрульный из Харькова Денис Кучеренко, который вместе с другими двумя правоохранителями принял участие в преступной схеме по вымогательству, не только засветился в России, но и получил российское гражданство. За возможность получить "новую жизнь" он поблагодарил не только российские спецслужбы, но и хозяина Кремля Владимира Путина.

      Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

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      "Спасибо МВД РФ, спасибо ФСБ РФ! Всех преступников, бандитов, взяточников и вымогателей... Забирайте себе. Такой естественный отбор мне нравится! Пришел в патруль, был задокументированным за превышение полномочий (вымогательство и взятку), до суда сбежал в Россию", – подчеркнул он со ссылкой на сообщение, где можно увидеть украинский и российский паспорта, а также удостоверения украинского полицейского.

      Также руководитель Патрульной полции напомнил, как в октябре в Харькове судили патрульных, которые шантажом отобрали у мужчины авто и разобрали его на запчасти.

      По данным следствия, подозреваемый узнал, что у его соседа – авто-"двойник". Марка машины, цвет и номерные знаки совпадали с другим автомобилем, владелец которого проживает в Киеве. Полицейский решил "подзаработать" на этой ситуации. Вместе с двумя коллегами он выследил соседа. Патрульные на служебном автомобиле остановили его Hyundai в малолюдном месте. Правоохранители сказали водителю, что машина якобы находится в розыске, а потому ее должны изъять и поместить на штрафплощадку. Они запугивали мужчину, говоря, что он вообще может остаться без автомобиля. Зато предложили "альтернативу" в виде 1 тысячи долларов "отступных". Поскольку у пострадавшего не было с собой нужной суммы, полицейские придумали такую ​​схему: он отдаст им авто вместе с ключами и документами и о местонахождении транспортного средства узнает только после того, как передаст средства. Водитель согласился на условия патрульных,
      рассказывали тогда в прокуратуре.

      По словам правоохранителей, из дома человек вынес патрульным аванс в размере 6,5 тысячи гривен, а остальные должен был передать позже.

      "В течение недели полицейские вообще не выходили на связь с потерпевшим, а затем после длительных переговоров все же сообщили ему, где находится Hyunda. Когда водитель приехал за машиной в гаражный кооператив, он нашел ее полностью разукомплектованной. Полицейские сняли с автомобиля все, что только было возможно: от аккумулятора к спинке сиденья и фар. Как следствие, потерпевшему причинен ущерб на сумму более 400 тысяч гривен", – добавили в прокуратуре Харьковской области.

      Добавим, что третий подозреваемый еще во время следственных действий сбежал на территорию РФ, поэтому с тех пор находился в розыске.

      Как сообщил Жуков, его имя – Денис Кучеренко, родился злоумышленник 13 февраля 1995.

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      Судя по профилю Кучеренко в Instagram, на который ссылается Жуков, милиционер-беглец последнее время публиковал фото ночной Москвы и машины на российских номерах. Кроме того, он выложил фотографию на фоне военного комиссариата.

      Кучеренко, Росія, патруль, Харків, поліція, втеча

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Просто очень красиво, просто выложу это здесь

      A post shared by Лейтенант Коломбо (@viu_trr_trr) on

      Относительно скандального сообщения, в котором Кучеренко демонстрирует российский паспорт наряду с украинским, то он благодарит МВД РФ, ФСБ, Путина и всю Россию.

      Спасибо всем, кто в трудную минуту мне помог, спасибо всем, кто хоть как-то причастен к получению этого паспорта... Спасибо МВД РФ, спасибо ФСБ РФ, спасибо всем службам и спецслужбам. Спасибо, Путин, спасибо, Россия!!! Спасибо за новую жизнь, за жизнь с чистого листа, за новые возможности с большой и родной страной, горжусь тем, что я – русский
      – подчеркнул он.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Новости Харькова Полиция
      Источник: 24 канал
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