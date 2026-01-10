"Активно противодействуем врагу": Зеленский анонсировал новые спецоперации СБУ
- Владимир Зеленский анонсировал новые операции СБУ, которые уже дали ожидаемые результаты, однако детали не разглашаются из соображений безопасности.
- СБУ продолжает противодействовать диверсионной деятельности и коллаборации, блокируя деятельность российских структур в Украине.
Владимир Зеленский анонсировал новые операции Службы безопасности Украины против врага. По словам главы государства, боевые операции СБУ реализуются в соответствии с потребностями Украины и уже дали ожидаемые результаты.
Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Евгений Хмара доложил президенту Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что известно о новых спецоперациях СБУ?
По словам Зеленского, боевые операции СБУ реализуются в соответствии с потребностями Украины и уже дали ожидаемые результаты. В то же время детали недавних операций пока не разглашаются из соображений безопасности.
Глава государства также отметил, что новые операции уже согласованы. Президент подчеркнул, что Служба безопасности Украины продолжает активно противодействовать диверсионной деятельности, проявлениям коллаборации с врагом и блокирует любую деятельность российских структур на территории Украины.
Спасибо всем оперативникам и спецназовцам СБУ, которые защищают наше государство и украинские национальные интересы,
– написал Зеленский.
Что известно о последних операциях СБУ на территории врага?
Дальнобойные дроны СБУ атаковали арсенал ГРАУ в Костромской области и нефтебазу "Геркон Плюс" в Липецкой области, вызвав взрывы и пожары. Действия СБУ направлены на уничтожение военных и топливных объектов России, уменьшая ее логистические возможности в войне против Украины.
Утром 31 декабря СБУ атаковала нефтебазу в Ярославской области России. Город Рыбинск является крупным транзитным и логистическим узлом, а сама нефтебаза "Темп" – важным звеном в хранении и распределении нефтепродуктов в северо-восточном регионе России.
Украинские дроны взорвали российскую подводную лодку класса "Варшавянка", могло погибнуть 14 моряков. Российские источники утверждают, что о подготовке атак было известно заранее, но информация не дошла до руководства.