Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Как выглядит предложение Зеленского об увольнении Малюка?

Руслан Стефанчук сообщил, что в Верховную Раду 9 января поступило предложение Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности председателя Службы безопасности Украины.

Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой,

– отметил спикер украинского парламента.

Председатель Верховной Рады также показал соответствующий документ, который Зеленский подал на рассмотрение к парламентариям.



Предложение Зеленского об увольнении Малюка с должности главы СБУ / Фото из фейсбука Руслана Стефанчука

Кстати, политолог Игорь Рейтерович отметил в эфире 24 Канала, что мотивы увольнения Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины не являются до конца очевидными. Однако эксперт предположил, что Зеленский стремится полностью перезагрузить всю президентскую вертикаль, поэтому это является одним из соответствующих решений.

Что известно об увольнении Малюка с должности главы СБУ?