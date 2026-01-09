Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.
Який вигляд має подання Зеленського щодо звільнення Малюка?
Руслан Стефанчук повідомив, що до Верховної Ради 9 січня надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.
Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури,
– зазначив спікер українського парламенту.
Голова Верховної Ради також показав відповідний документ, який Зеленський подав на розгляд до парламентів.
Подання Зеленського про звільнення Малюка з посади голови СБУ / Фото з фейсбуку Руслана Стефанчука