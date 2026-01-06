Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук озвучив 24 Каналу думку, що Малюк очолить напрямок, спрямований на знищення критичних підприємств для економіки Росії. Можливо, працюватиме над покаранням воєнних злочинців.
Над чим працюватиме Малюк далі?
Сергій Братчук зазначив, що Василь Малюк багато зробив, і СБУ потужно зростала. Тому він і надалі працюватиме для того, щоб зірвати російські плани.
Можливо, Малюк очолить напрямок роботи, який буде спрямований на знищення надзвичайно критичних підприємств для російської економіки. Можливо, це буде «український Моссад». Тобто це покарання воєнних злочинців,
– припустив він.
Що відомо про відставку Малюка?
Василь Малюк йде з посади голови СБУ. Володимир Зеленський подякував йому за бойову роботу та запропонував зосередитися саме на такій роботі далі. Президент України доручив Малюку зробити напрямок асиметричних операцій "найсильнішим у світі".
Малюк прокоментував відставку. Він заявив, що залишається працювати в системі СБУ та зосередиться на реалізації асиметричних спецоперацій світового рівня, які спрямовані на завдання максимальної шкоди Росії.
Відомо, що очільник спецпідрозділу "Альфа" Євген Хмара призначений тимчасовим виконувачем обов'язків глави СБУ. На сайті президента України з'явився відповідний указ.