Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Евгений Хмара доложил президенту Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что известно о новых спецоперациях СБУ?

По словам Зеленского, боевые операции СБУ реализуются в соответствии с потребностями Украины и уже дали ожидаемые результаты. В то же время детали недавних операций пока не разглашаются из соображений безопасности.

Глава государства также отметил, что новые операции уже согласованы. Президент подчеркнул, что Служба безопасности Украины продолжает активно противодействовать диверсионной деятельности, проявлениям коллаборации с врагом и блокирует любую деятельность российских структур на территории Украины.

Спасибо всем оперативникам и спецназовцам СБУ, которые защищают наше государство и украинские национальные интересы,

– написал Зеленский.

Что известно о последних операциях СБУ на территории врага?