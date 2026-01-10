Тимчасово виконуючий обов'язків голови СБУ Євген Хмара доповів президенту України. Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що відомо про нові спецоперації СБУ?

За словами Зеленського, бойові операції СБУ реалізовуються відповідно до потреб України та вже дали очікувані результати. Водночас деталі нещодавніх операцій наразі не розголошуються з міркувань безпеки.

Глава держави також зазначив, що нові операції вже погоджені. Президент наголосив, що Служба безпеки України продовжує активно протидіяти диверсійній діяльності, проявам колаборації з ворогом та блокує будь-яку діяльність російських структур на території України.

Дякую всім оперативникам і спецпризначенцям СБУ, які захищають нашу державу та українські національні інтереси,

– написав Зеленський.

Що відомо про останні операції СБУ на території ворога?