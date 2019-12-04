Список имен пострадавших в пожаре в колледже Одессы

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров. В то же время в сети появился список имен пострадавших в пожаре.

В пожаре в колледже Одессы пострадали 23 человека, свидетельствуют данные из телеграмм канала "Думская". Один человек погиб – 17-летняя студента колледжа, хотя ранее погибшей СМИ называли преподавательницу колледжа Анну Бородюк. Причиной возгорания огня скорее всего стала проводка, которую не меняли с 1966 года, сообщает телеграмм-канал "Ху*вая Одесса".

Читайте также: Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло в колледже и вероятные причины

Список имен пострадавших в пожаре студентов колледжа:

Кристина Чернявская (2002 года рождения),

Юлия Савельева (2002),

София Свердленко (2002),

Мария Куртеева (2003),

Елена Бахчиванжи (2003),

Анна Бац (2003),

Виктория Беркатюк (2003),

Юрий Новицкий (2003),

Ирина Савельева (18 лет),

Елена Рокина (2001),

Руслана Белинская (2001),

Лена Винарчук (2002).

Список имен пострадавших в пожаре работников колледжа:

Любовь Сергеевна Глазкова,

Виктория Васильевна Хмарская,

Наталья Петровна Попова,

Ирина Васильевна Кубко.

Смотрите фото и видео с пожара в колледже Одессы



Сообщение из телеграмм-канала "Ху * Вая Одесса"

Пока неизвестно, где находятся 3 студентов, 5 работников колледжа, а также 2 работников Института морской биологии, пишет телеграм-канал "Думская".

Что известно о пожаре в колледже Одессы

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10:00 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара – 4 тысячи квадратных метров. Огонь удалось локализовать. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.

Причиной пожара могли стать электрообогреватели, которые пришлось включить из-за отсутствия центрального отопления. Вероятно, возникло замыкание старой электропроводки.