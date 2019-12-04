Список имен пострадавших в пожаре в колледже Одессы
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров. В то же время в сети появился список имен пострадавших в пожаре.
В пожаре в колледже Одессы пострадали 23 человека, свидетельствуют данные из телеграмм канала "Думская". Один человек погиб – 17-летняя студента колледжа, хотя ранее погибшей СМИ называли преподавательницу колледжа Анну Бородюк. Причиной возгорания огня скорее всего стала проводка, которую не меняли с 1966 года, сообщает телеграмм-канал "Ху*вая Одесса".
Читайте также: Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло в колледже и вероятные причины
Список имен пострадавших в пожаре студентов колледжа:
- Кристина Чернявская (2002 года рождения),
- Юлия Савельева (2002),
- София Свердленко (2002),
- Мария Куртеева (2003),
- Елена Бахчиванжи (2003),
- Анна Бац (2003),
- Виктория Беркатюк (2003),
- Юрий Новицкий (2003),
- Ирина Савельева (18 лет),
- Елена Рокина (2001),
- Руслана Белинская (2001),
- Лена Винарчук (2002).
Список имен пострадавших в пожаре работников колледжа:
- Любовь Сергеевна Глазкова,
- Виктория Васильевна Хмарская,
- Наталья Петровна Попова,
- Ирина Васильевна Кубко.
Смотрите фото и видео с пожара в колледже Одессы
Сообщение из телеграмм-канала "Ху * Вая Одесса"
Пока неизвестно, где находятся 3 студентов, 5 работников колледжа, а также 2 работников Института морской биологии, пишет телеграм-канал "Думская".
Что известно о пожаре в колледже Одессы
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10:00 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара – 4 тысячи квадратных метров. Огонь удалось локализовать. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.
Причиной пожара могли стать электрообогреватели, которые пришлось включить из-за отсутствия центрального отопления. Вероятно, возникло замыкание старой электропроводки.