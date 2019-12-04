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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Список имен пострадавших в пожаре в колледже Одессы

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      Фото пожара в колледже Одессы с высоты птичьего полета / Фото с фейсбук-страницы Руслана Самоварова

      Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров. В то же время в сети появился список имен пострадавших в пожаре.

      В пожаре в колледже Одессы пострадали 23 человека, свидетельствуют данные из телеграмм канала "Думская". Один человек погиб – 17-летняя студента колледжа, хотя ранее погибшей СМИ называли преподавательницу колледжа Анну Бородюк. Причиной возгорания огня скорее всего стала проводка, которую не меняли с 1966 года, сообщает телеграмм-канал "Ху*вая Одесса".

      Читайте также: Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло в колледже и вероятные причины

      Список имен пострадавших в пожаре студентов колледжа:

      • Кристина Чернявская (2002 года рождения),
      • Юлия Савельева (2002),
      • София Свердленко (2002),
      • Мария Куртеева (2003),
      • Елена Бахчиванжи (2003),
      • Анна Бац (2003),
      • Виктория Беркатюк (2003),
      • Юрий Новицкий (2003),
      • Ирина Савельева (18 лет),
      • Елена Рокина (2001),
      • Руслана Белинская (2001),
      • Лена Винарчук (2002).

      Список имен пострадавших в пожаре работников колледжа:

      • Любовь Сергеевна Глазкова,
      • Виктория Васильевна Хмарская,
      • Наталья Петровна Попова,
      • Ирина Васильевна Кубко.

      Смотрите фото и видео с пожара в колледже Одессы

      пожежа в Одесі новини
      Сообщение из телеграмм-канала "Ху * Вая Одесса"

      Пока неизвестно, где находятся 3 студентов, 5 работников колледжа, а также 2 работников Института морской биологии, пишет телеграм-канал "Думская".

      Что известно о пожаре в колледже Одессы

      Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10:00 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара – 4 тысячи квадратных метров. Огонь удалось локализовать. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.

      Причиной пожара могли стать электрообогреватели, которые пришлось включить из-за отсутствия центрального отопления. Вероятно, возникло замыкание старой электропроводки.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Учеба Чрезвычайное происшествие Пожар Пожар в колледже в Одессе Новости Одессы Жертвы
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