США не хотят нас видеть в НАТО, и говорят это открыто, – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты открыто не поддерживают вступление Украины в НАТО.
- Президент отметил, что США имеют влияние в вопросе вступления Украины в ЕС, но ситуация с НАТО является другой.
Соединенные Штаты выступают против вступления Украины в НАТО. Вашингтон открыто демонстрирует подобную позицию относительно членства нашей страны в Альянсе.
Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам, сообщает 24 Канал.
Смотрите также "НАТО – следующая цель России": Рютте убежден, что стоит быть готовым к войне
Что заявил Зеленский о НАТО и США?
Владимир Зеленский объяснил представителям СМИ, что США имеют рычаги влияния в отношении тех, кто блокирует вступление Украины в Европейский Союз. Впрочем, ситуация с членством в НАТО, по его словам, является несколько иной.
США не хотят нас видеть в НАТО. И они об этом говорят открыто. Это не чьи-то догадки. Сегодняшние США, и вчерашние тоже. Нам не давали приглашение в НАТО раньше, не давали конкретики раньше, и эта позиция не изменилась. Это последовательная позиция,
– сказал он.
Поэтому, по его мнению, вряд ли в переговорах между американскими и российскими представителями есть сложности по этому поводу. Впрочем, он считает, что в вопросе отдельных договоренностей США и России стоит быть осторожными.
"Со временем все секреты открываются. Я знаю только то, что есть в документах, которые мы обсуждаем. И понимаю отношение США. И даже понимаю их отношение к другим", – подчеркнул украинский президент журналистам.
Что этому предшествовало?
Дональд Трамп в интервью заявил, что ранее якобы было очевидно, что Украина вряд ли вступит в НАТО. Он подчеркнул, что это понимание существовало задолго до соответствующих требований Владимира Путина.
Марк Рютте рассказал, что НАТО "тесно координируется" с США и Украиной. В то же время он отметил, что любые положения мирного соглашения по Украине, касающиеся НАТО, будут обсуждаться отдельно.
К слову, европейские союзники по НАТО приветствуют мирные усилия американской стороны, однако сомневаются в хороших результатах. В связи с этим в Альянсе рассматривают альтернативные варианты.