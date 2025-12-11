Укр Рус
США не хочуть нас бачити в НАТО, і кажуть це відкрито, – Зеленський
11 грудня, 18:01
США не хочуть нас бачити в НАТО, і кажуть це відкрито, – Зеленський

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати відкрито не підтримують вступ України до НАТО.
  • Президент зазначив, що США мають вплив у питанні вступу України до ЄС, але ситуація з НАТО є іншою.

Сполучені Штати виступають проти вступу України до НАТО. Вашингтон відкрито демонструє подібну позицію щодо членства нашої країни в Альянсі.

Відповідну заяву зробив український президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам, повідомляє 24 Канал.

Що заявив Зеленський про НАТО і США?

Володимир Зеленський пояснив представникам ЗМІ, що США мають важелі впливу щодо тих, хто блокує вступ України до Європейського Союзу. Утім, ситуація з членством у НАТО, за його словами, є дещо інакшою. 

США не хочуть нас бачити в НАТО. І вони про це говорять відкрито. Це не чиїсь здогадки. Сьогоднішні США, і вчорашні теж. Нам не давали запрошення в НАТО раніше, не давали конкретики раніше, і ця позиція не змінилася. Це послідовна позиція, 
– сказав він.

Тому, на його думку, навряд чи у переговорах між американськими та російськими представниками є складнощі з цього приводу. Утім, він вважає, що у питанні окремих домовленостей США та Росії варто бути обережними.

"З часом всі секрети відкриваються. Я знаю тільки те, що є в документах, які ми обговорюємо. І розумію ставлення США. І навіть розумію їхнє ставлення щодо інших", – наголосив український президент журналістам.

Що цьому передувало?

  • Дональд Трамп в інтерв'ю заявив, що раніше нібито було очевидно, що Україна навряд чи вступить до НАТО. Він наголосив, що це розуміння існувало задовго до відповідних вимог Володимира Путіна.

  • Марк Рютте розповів, що НАТО "тісно координується" зі США та Україною. Водночас він наголосив, що будь-які положення мирної угоди щодо України, які стосуються НАТО, обговорюватимуться окремо.

  • До слова, європейські союзники по НАТО вітають мирні зусилля американської сторони, проте сумніваються у хороших результатах. У зв'язку з цим в Альянсі розглядають альтернативні варіанти.