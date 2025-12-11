США не хочуть нас бачити в НАТО, і кажуть це відкрито, – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати відкрито не підтримують вступ України до НАТО.
- Президент зазначив, що США мають вплив у питанні вступу України до ЄС, але ситуація з НАТО є іншою.
Сполучені Штати виступають проти вступу України до НАТО. Вашингтон відкрито демонструє подібну позицію щодо членства нашої країни в Альянсі.
Відповідну заяву зробив український президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам, повідомляє 24 Канал.
Що заявив Зеленський про НАТО і США?
Володимир Зеленський пояснив представникам ЗМІ, що США мають важелі впливу щодо тих, хто блокує вступ України до Європейського Союзу. Утім, ситуація з членством у НАТО, за його словами, є дещо інакшою.
США не хочуть нас бачити в НАТО. І вони про це говорять відкрито. Це не чиїсь здогадки. Сьогоднішні США, і вчорашні теж. Нам не давали запрошення в НАТО раніше, не давали конкретики раніше, і ця позиція не змінилася. Це послідовна позиція,
– сказав він.
Тому, на його думку, навряд чи у переговорах між американськими та російськими представниками є складнощі з цього приводу. Утім, він вважає, що у питанні окремих домовленостей США та Росії варто бути обережними.
"З часом всі секрети відкриваються. Я знаю тільки те, що є в документах, які ми обговорюємо. І розумію ставлення США. І навіть розумію їхнє ставлення щодо інших", – наголосив український президент журналістам.
Що цьому передувало?
Дональд Трамп в інтерв'ю заявив, що раніше нібито було очевидно, що Україна навряд чи вступить до НАТО. Він наголосив, що це розуміння існувало задовго до відповідних вимог Володимира Путіна.
Марк Рютте розповів, що НАТО "тісно координується" зі США та Україною. Водночас він наголосив, що будь-які положення мирної угоди щодо України, які стосуються НАТО, обговорюватимуться окремо.
До слова, європейські союзники по НАТО вітають мирні зусилля американської сторони, проте сумніваються у хороших результатах. У зв'язку з цим в Альянсі розглядають альтернативні варіанти.