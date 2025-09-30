Группа Сил Специальных операции атаковали позиции "элитной" 810-й бригады морской пехоты России. Благодаря слаженным действиями удалось ликвидировать несколько оккупантов.

Соответствующие меры против противника удалось осуществить на Северо-Слобожанском направлении Сумской области. Об этом сообщает ССО ВСУ, пишет 24 Канал.

Как удалось осуществить это?

Операторы 1-го отряда 144-го центра Сил специальных операций на Северо-Слобожанском направлении показали кадры, на которых видно, как группа спецназовцев скрыто подошла к позициям российских захватчиков.

Прямые действия ССО-шники начали с одиночного четкого выстрела и уничтожения морпеха России. После SLLS (Stop – Listen – Look – Smell) операторы продолжили зачистку позиций дезориентированной российской "элиты", уничтожив двух оккупантов,

– говорится в сообщении.

После этого операторы окружили морпеха и заставили его сдаться. Таким образом в целом в результате действий украинских бойцов удалось уничтожить трех морских пехотинцев 810-й бригады, и взять еще одного оккупанта в плен.

Зачистка позиций украинскими бойцами: смотрите видео

