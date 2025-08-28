Кот Мишка пробыл с хозяином 4,5 года в Макеевской колонии. Боец и кот вернулись во время обмена 14 августа. Это первый раз, когда из плена приехало животное.

Из плена вернулись боец и его кот

26-летний военный Станислав Панченко пробыл в плену на оккупированной территории Украины более 6,5 лет. Еще один владелец Мишка пока в российской неволе. Этот гражданский пленный более 7 лет в заключении.

Станислав защищал украинский Донбасс с 2017 года, был наводчиком пулемета. В плен попал в январе 2019 года, когда его захватила российская ДРГ под оккупированной Горловкой. Российский "суд" присудил военному 17 лет лишения свободы – якобы он хотел "захватить власть".

Мать сразу подала сына в списки на обмен, как только узнала о его пленении. Боец не терял оптимизма, смеялся над надзирателями и отказывался говорить с ними на русском.

С котом Станислав познакомился в колонии.

Я не мог оставить Мишку – в колонии ему грозила участь бомжа. А это уже был наш, можно сказать, домашний кот. Этого котенка наш "завхоз" – тоже осужденный, который по заданию администрации колонии выполняет различные хозяйственные функции – принес к нам в барак совсем крошечным. На вид котенку было недели две,

– рассказал парень.



Миша и его хозяин в украинском госпитале / Фото Станислав Панченко

И хотя из Макеевской колонии редко кого выпускали, но начались масштабные обмены. "Кошачьи папы" договорились: Мишку заберет тот, кто выйдет на свободу первым. Для любимца заказали даже сумку.

Зимой тем осужденным, которые работают на швейном производстве, мы заказали специальную сумку: с уплотненными стенками и дном – чтобы доставить Мишку на волю с комфортом. У нас эту сумку надзиратели трижды изымали. Но, к счастью, нам постоянно удавалось возвращать,

– поделился Станислав.

Оккупационные власти были не против, чтобы Панченко уехал из колонии с котом. Но из Ростова на обмен везли военно-транспортным самолетом. Люди сидели на полу с заклеенными скотчем глазами и стянутыми за спиной пластиковой лентой руками.

Сумка с котом оказалась у Стаса за спиной, он чувствовал, что животное живое. Кот почти не мяукал и вел себя очень смирно.

Станислав добирался до Украины около суток. Есть и пить дали только перед непосредственным обменом. Мишку укачало, он отказался от воды.

Когда нас уже обменяли, то в госпиталь везли машинами скорой помощи. При посадке в скорую я на всякий случай предупредил персонал, что у меня в сумке кот. Они очень удивились: "Какой еще кот? Живой?!". Говорю: "Да, живой. Он также из колонии №32". Я открыл сумку и показал,

– вспомнил боец.

Он в семье самый младший брат. Один служит с 2014 года, другой стал на защиту Украины в 2022 году и погиб в прошлом году. Мать навестила Станислава в госпитале и сразу забрала кота.

Животное уже набирает вес, но не понимает алгоритма действий во время тревоги, ведь раньше никогда не слышало ее.

Кого вернули в Украину во время последних обменов

На День Независимости на Родину наконец вернули бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко. Россияне удерживали его с 2022 года, потому что он отказался сотрудничать с ними. А когда была возможность попасть на обмен, Владимир отказался в пользу другого, тяжелобольного, пленного.

Журналиста Дмитрия Хилюка похитили в Киевской области в марте 2022 года. Сначала удерживали в оккупированном Дымере, а затем в России. Оккупантов интересовало "химическое оружие" и "специальные лагеря". Сейчас мужчина весит менее 45 килограммов.