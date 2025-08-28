Кіт Мишко пробув з господарем 4,5 року в Макіївській колонії. Боєць і кіт повернулися під час обміну 14 серпня. Це вперше з полону приїхала тваринка.

З полону повернулися боєць і його кіт

26-річний військовий Станіслав Панченко пробув у полоні на окупованій території України понад 6,5 року. Ще один власник Мишка поки що в російській неволі. Цей цивільний полонений понад 7 років в ув'язненні.

Станіслав захищав український Донбас з 2017 року, був навідником кулемета. В полон потрапив у січні 2019 року, коли його захопила російська ДРГ під окупованою Горлівкою. Російський "суд" присудив військовому 17 років позбавлення волі – нібито він хотів "захопити владу".

Мати одразу подала сина до списків на обмін, щойно дізналася про його полон. Боєць не втрачав оптимізму, кепкував з наглядачів і відмовлявся говорити з ними російською.

З котом Станіслав познайомився в колонії.

Я не міг залишити Мишка – у колонії йому загрожувала доля бомжа. А це вже був наш, можна сказати, домашній кіт. Це кошеня наш "завгосп" – теж засуджений, котрий за завданням адміністрації колонії виконує різні господарські функції – приніс до нас у барак зовсім крихітним. На вигляд кошеняті було тижнів зо два,

– розповів хлопець.



Мишко і його господар в українському шпиталі / Фото Станіслав Панченко

І хоча з Макіївської колонії рідко кого випускали, та почалися масштабні обміни. "Котячі тати" домовилися: Мишка забере той, хто вийде на волю першим. Для улюбленця замовили навіть сумку.

Взимку тим засудженим, які працюють на швейному виробництві, ми замовили спеціальну сумку: з ущільненими стінками та дном – щоб доставити Мишка на волю з комфортом. У нас цю сумку наглядачі тричі вилучали. Але, на щастя, нам постійно вдавалося повертати,

– поділився Станіслав.

Окупаційна влада була не проти, щоб Панченко поїхав з колонії з котом. Але з Ростова на обмін везли військово-транспортним літаком. Люди сиділи на підлозі із заклеєними скотчем очима і стягнутими за спиною пластиковою стрічкою руками.

Сумка з котом опинилася у Стаса за спиною, він відчував, що тваринка жива. Кіт майже не нявчав і був дуже сумирний.



На волі Мишкові значно краще, ніж у колонії / Фото надане "Новинам Донбасу"

Станіслав добирався до України близько доби. Їсти і пити дали тільки перед безпосереднім обміном. Мишка захитало, він відмовився від води.

Коли нас уже обміняли, то до шпиталю везли машинами швидкої допомоги. При посадці в швидку я про всяк випадок попередив персонал, що в мене в сумці кіт. Вони дуже здивувалися: "Який ще кіт? Живий?!". Кажу: "Так, живий. Він також із колонії №32". Я відкрив сумку і показав,

– згадав боєць.

Він у сім'ї наймолодший брат. Один служить з 2014 року, інший став на захист України у 2022 році і загинув торік. Мати навідала Станіслава в госпіталі й одразу забрала кота.

Тваринка вже набирає вагу, але не розуміє алгоритму дій під час тривоги, адже раніше ніколи не чула її.

Кого повернули в Україну під час останніх обмінів

На День Незалежності на Батьківщину нарешті повернули колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка. Росіяни утримували його з 2022 року, бо він відмовився співпрацювати з ними. А коли була змога потрапити на обмін, Володимир відмовився на користь іншого, важкохворого, полоненого.

Журналіста Дмитра Хилюка викрали на Київщині у березні 2022 року. Спершу утримували в окупованому Димері, а відтак у Росії. Окупантів цікавила "хімічна зброя" і "спеціальні табори". Зараз чоловік важить менше, ніж 45 кілограмів.