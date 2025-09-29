Президент Зеленский в понедельник, 29 сентября, провел технологическую Ставку. Главным вопросом, который обсудили, были дальнобойные возможности Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Рустем Умеров.

Как прошла технологическая Ставка?

Во время Ставки военные поделились потребностями Сил обороны в дронах и ракетах. Также обсудили эффективность их применения и пути, как повысить их результативность.

Минобороны доложили о состоянии заключения и выполнения контрактов, уровень финансирования и реальное обеспечение армии,

– рассказал Умеров.

Там были обсуждены проблемные вопросы с украинскими государственными и частными производителями, в частности:

производство и поставки комплектующих,

запуск новых производственных мощностей,

открытие заводов,

наращивание экспортных возможностей.

Умеров подытожил, что были приняты конкретные задачи для исполнителей и установлен контроль над их выполнением.

