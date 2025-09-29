Зеленский провел Ставку по дальнобойному оружию: Умеров рассказал детали
- Зеленский провел технологическую Ставку с обсуждением дальнобойных возможностей Украины и потребностей оборонных сил в дронах и ракетах.
- Обсудили проблемы производства и поставки комплектующих, запуск новых производственных мощностей и расширение экспортных возможностей.
Президент Зеленский в понедельник, 29 сентября, провел технологическую Ставку. Главным вопросом, который обсудили, были дальнобойные возможности Украины.
Как прошла технологическая Ставка?
Во время Ставки военные поделились потребностями Сил обороны в дронах и ракетах. Также обсудили эффективность их применения и пути, как повысить их результативность.
Минобороны доложили о состоянии заключения и выполнения контрактов, уровень финансирования и реальное обеспечение армии,
– рассказал Умеров.
Там были обсуждены проблемные вопросы с украинскими государственными и частными производителями, в частности:
- производство и поставки комплектующих,
- запуск новых производственных мощностей,
- открытие заводов,
- наращивание экспортных возможностей.
Умеров подытожил, что были приняты конкретные задачи для исполнителей и установлен контроль над их выполнением.
Украинское оружие может атаковать любой объект в России
Ранее президент Зеленский сообщил о хороших результатах дальнобойности украинского оружия.
Глава МИД Украины Андрей Сибига тоже рассказал, что украинское оружие теперь может достигать любых военных объектов на территории России. Поэтому теперь у врага не будет ни одного безопасного места. Сибига также отметил, что Украина будет наносить по России зеркальные удары.
Кроме того, президент США Трамп позволил Украине наносить ударов вглубь по территории России дальнобойным оружием.