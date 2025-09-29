Президент Зеленський у понеділок, 29 вересня, провів технологічну Ставку. Головним питанням, яке обговорили, були далекобійні можливості України.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Рустем Умєров.

Дивіться також "Зима вже близько": чим для Кремля обернеться знеструмлення Бєлгородської області

Як пройшла технологічна Ставка?

Під час Ставки військові поділилися потребами Сил оборони у дронах і ракетах. Також обговорили ефективність їхнього застосування та шляхи, як підвищити їхню результативність.

Міноборони доповіли про стан укладання й виконання контрактів, рівень фінансування і реальне забезпечення армії,

– розповів Умєров.

Там було обговорено проблемні питання з українськими державними та приватними виробниками, зокрема:

виробництво та постачання комплектуючих,

запуск нових виробничих потужностей,

відкриття заводів,

нарощування експортних спроможностей.

Умєров підсумував, що було ухвалено конкретні завдання для виконавців та встановлено контроль над їхнім виконанням.

Українська зброя може атакувати будь-який об'єкт у Росії