Зеленський провів Ставку щодо далекобійної зброї: Умєров розповів деталі
- Зеленський провів технологічну Ставку з обговоренням далекобійних можливостей України та потреб оборонних сил у дронах і ракетах.
- Обговорили проблеми виробництва і постачання комплектуючих, запуск нових виробничих потужностей та розширення експортних можливостей.
Президент Зеленський у понеділок, 29 вересня, провів технологічну Ставку. Головним питанням, яке обговорили, були далекобійні можливості України.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Рустем Умєров.
Як пройшла технологічна Ставка?
Під час Ставки військові поділилися потребами Сил оборони у дронах і ракетах. Також обговорили ефективність їхнього застосування та шляхи, як підвищити їхню результативність.
Міноборони доповіли про стан укладання й виконання контрактів, рівень фінансування і реальне забезпечення армії,
– розповів Умєров.
Там було обговорено проблемні питання з українськими державними та приватними виробниками, зокрема:
- виробництво та постачання комплектуючих,
- запуск нових виробничих потужностей,
- відкриття заводів,
- нарощування експортних спроможностей.
Умєров підсумував, що було ухвалено конкретні завдання для виконавців та встановлено контроль над їхнім виконанням.
Українська зброя може атакувати будь-який об'єкт у Росії
Раніше президент Зеленський повідомив про хороші результати далекобійності української зброї.
Глава МЗС України Андрій Сибіга теж розповів, що українська зброя тепер може досягати будь-яких військових об'єктів на території Росії. Тож тепер у ворога не буде жодного безпечного місця. Сибіга також наголосив, що Україна завдаватиме по Росії дзеркальних ударів.
Окрім того, президент США Трамп дозволив Україні завдавати ударів вглиб по території Росії далекобійною зброєю.