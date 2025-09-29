Укр Рус
24 Канал Новини України Зеленський провів Ставку щодо далекобійної зброї: Умєров розповів деталі
29 вересня, 19:07
2

Зеленський провів Ставку щодо далекобійної зброї: Умєров розповів деталі

Софія Рожик
Основні тези
  • Зеленський провів технологічну Ставку з обговоренням далекобійних можливостей України та потреб оборонних сил у дронах і ракетах.
  • Обговорили проблеми виробництва і постачання комплектуючих, запуск нових виробничих потужностей та розширення експортних можливостей.

Президент Зеленський у понеділок, 29 вересня, провів технологічну Ставку. Головним питанням, яке обговорили, були далекобійні можливості України.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Рустем Умєров.

Дивіться також "Зима вже близько": чим для Кремля обернеться знеструмлення Бєлгородської області 

Як пройшла технологічна Ставка?

Під час Ставки військові поділилися потребами Сил оборони у дронах і ракетах. Також обговорили ефективність їхнього застосування та шляхи, як підвищити їхню результативність.

Міноборони доповіли про стан укладання й виконання контрактів, рівень фінансування і реальне забезпечення армії,
– розповів Умєров.

Там було обговорено проблемні питання з українськими державними та приватними виробниками, зокрема:

  • виробництво та постачання комплектуючих,
  • запуск нових виробничих потужностей,
  • відкриття заводів,
  • нарощування експортних спроможностей.

Умєров підсумував, що було ухвалено конкретні завдання для виконавців та встановлено контроль над їхнім виконанням.

Українська зброя може атакувати будь-який об'єкт у Росії