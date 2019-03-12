18:34
12 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Громкое возвращение Няш-мяши. Почему россияне восстали против Путина
      Вєсті Кремля
      00:20, сегодня
      Вести.UA: Ручные клоуны Пини. Как Труханов профессионально притворяется дураком
      Вєсті.UA
      23:43, 11 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС

      Степанов настаивает на открытии уголовных дел относительно "фальсификаторов" выборов

      21 Читати новину українською
      Максим Степанов
      Максим Степанов / oda.odessa.gov.ua

      Губернатор Одесской области Максим Степанов жестко отреагировал на заявления правоохранителей по поводу подкупа избирателей.

      Он призвал открывать уголовные дела, "если такие факты фиксируются в Одесской области". Об этом он заявил на брифинге в ОГА, отвечая на вопросы журналистов.

      "Если подобная информация у есть любого правоохранительного органа, я настаиваю – именно настаиваю – на открытии уголовных дел, расследовании и выводах по ним", – сказал Степанов.

      Глава Одесской облгосадминистрации добавил, что он полностью согласен с общественными активистами и международными наблюдателями, которые выступают за чистоту и прозрачность выборов.

      "Вещи, которые называются "фальсификации" или "скупка" – просто недопустимы. Это мерзко", – сказал Степанов.

      При этом он отметил, что не стоит смешивать реальные фальсификации с работой областных социальных программ, которые не имеют ничего общего с политической составляющей.

      blog_ava
      Украина прекратила действие договора о дружбе с Россией: в Кремле началась истерика
      сегодня
      1757
      Теги: Новости политики Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Гектары земель и база отдыха в ипотеку: что известно о недвижимости Игоря Смешко
      сегодня , 18:01 Гектары земель и база отдыха в ипотеку: что известно о недвижимости Игоря Смешко
      87
      В Україні немає правоохоронних органів, є лише державні рекетири
      сегодня , 17:27 В Україні немає правоохоронних органів, є лише державні рекетири
      Артем Овдієнко 510
      Авиакатастрофа в Эфиопии: какие страны запретили самолеты Boeing 737 Max 8
      сегодня , 17:43 Авиакатастрофа в Эфиопии: какие страны запретили самолеты Boeing 737 Max 8
      162
      Сколько можно выпить алкоголя за вечер: норма от ВОЗ
      сегодня , 16:50 Сколько можно выпить алкоголя за вечер: норма от ВОЗ
      224
      Украинцы пускают все на самотек, или Кто должен спасать страну
      сегодня , 17:00 Украинцы пускают все на самотек, или Кто должен спасать страну
      Юрій Бутусов 591
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      Канада может предоставить Украине до 100 тысяч автоматов: названы условия
       15 февраля 2018 , 20:18
      В компартии провели обыски: фото "находок"
       8 мая 2018 , 14:16
      Деревянко предлагает ввести голосование на выборах через интернет или почту
       7 марта , 16:04
      Валентин Наливайченко: Иван Франко заслуживает полноценный музей и достойный памятник в Киеве
       7 марта , 17:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук