Стрельбу в Праге устроил 24-летний Давид Козак: увлекался стрелками из российских школ

21 декабря произошла жуткая стрельба в самом центре. Как выяснилось, огонь в Карловом университете открыл Давид Козак. Как стало известно, он мог вдохновиться другими массовыми убийствами, совершенными в России.

Собственно, Давид Козак устроил стрельбу, в результате которой погибли 15 человек. Также пострадали не менее 24 человек на философском факультете в Праге. Случилось это во второй половине дня. Сам стрелок тоже погиб. Рассказываем, что о нем известно.

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Давида Козака объявляли в розыск

Как выяснилось, полиция днем 21 декабря объявляла его в розыск. Давида Козака связывают с делом о насильственной смерти в одном из сел Кладненского края. В полиции отмечали, что он был вооружен. И позже стало известно, что разыскиваемый – стрелок, унесший жизни 15 человек в Карловом университете.

Во время брифинга глава полиции Мартин Вондрашек отметил, что нападавший – житель Кладно. И что в 12:20 в полицию поступило сообщение, что он уехал в Прагу с намерением покончить с собой. И в 12:45 стало известно, что в том же селе нашли мертвым мужчину. Им оказался отец стрелка.



Полиция 21 декабря объявляла Давида Козака в розыск / Скриншот

Известно, что Давид Козак был студентом философского факультета. Он получил степень бакалавра истории-европеистики, а после этого окончил магистратуру по истории. Он специализировался на истории Польши.

Как отметили правоохранители, впоследствии стрелка ликвидировали. Позже глава полиции Мартин Вондрашек заявил, что преступника вдохновил инцидент, произошедший за границей в прошлом году.

У нас есть информация – и она еще не проверена – из аккаунта в социальной сети, что его вдохновил теракт, который произошел в России этой осенью,

​​​​ – отметил начальник полиции.

Собственно, Вондрашек мог иметь в виду аккаунт в телеграме, подписанный тем же именем, что и у подозреваемого. В нем стрелок рассказывал, что вдохновлялся 14-летней гимнасткой в Брянске, открывшей огонь по одноклассникам. Интересно, что он вел его, если это действительно был стрелок, на русском языке.

Дневник "скулшутинга" и вдохновение россиянами

Этот телеграм-канал был зарегистрирован 9 декабря. В нем, вероятно, Давид Козак очень короткими фразами делился своими эмоциями. В частности, отмечал, что стремится покончить с жизнью и "хочет оставить как можно больше боли". В первом сообщении отметил, что ведет дневник "скулшутинга" – нападения на школу.



Давид Козак вел дневник "скулшутинга" / Скриншот

10 декабря он выложил сообщение-представление. В нем он отметил, что стремится совершить "скулшутинг", а также, возможно, суицид. И что ему очень "помогла" Алина Афанаскина. Сам стрелок отметил, что его она вдохновила, но "мало убила", и что он "попробует исправить это".



Вдохновлялся поступком Алины Афанаскиной / Скриншот

Я всегда хотел убивать, думал, стану маньяком в будущем... Потом, когда Ильназ совершил стрельбу, я осознал, что гораздо выгоднее совершать массовые убийства, а не серийные. Сидел... Ждал... Мечтал... Хотел... но Алина стала последней точкой. Она словно вовремя пришла ко мне на помощь с небес,

– написал Давид Козак.



Также заявлял, что хочет оставить как можно больше боли / Скриншот

Кто такие Ильназ и Алина, вдохновлявшие стрелка

Ильназ Галявиев устроил стрельбу 11 мая утром в одной из школ в Татарстане, в городе Казань. В результате нее погибли 9 человек. Он унес жизни 7 школьников и 2 учительниц. Самого же Ильназа накануне отчислили из колледжа. Через несколько дней он получил лицензию на оружие и совершил террористический акт.

Алина Афанаскина 7 декабря открыла огонь из ружья отца по одноклассникам в Брянске. В результате погибла одна девочка, а еще пятеро получили ранения. После этого она совершила самоубийство.

в Брянске. В результате погибла одна девочка, а еще пятеро получили ранения. После этого она совершила самоубийство. Объединяла Галявиева и Афанаскину не только массовая стрельба в школе. Они тоже вели свои телеграм-каналы. К слову, девушка отмечала, что она – не террористка. Она писала, что "скулшутерша".

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