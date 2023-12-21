Стрельбу в Праге устроил 24-летний Давид Козак: увлекался стрелками из российских школ
21 декабря произошла жуткая стрельба в самом центре. Как выяснилось, огонь в Карловом университете открыл Давид Козак. Как стало известно, он мог вдохновиться другими массовыми убийствами, совершенными в России.
Собственно, Давид Козак устроил стрельбу, в результате которой погибли 15 человек. Также пострадали не менее 24 человек на философском факультете в Праге. Случилось это во второй половине дня. Сам стрелок тоже погиб. Рассказываем, что о нем известно.
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Давида Козака объявляли в розыск
Как выяснилось, полиция днем 21 декабря объявляла его в розыск. Давида Козака связывают с делом о насильственной смерти в одном из сел Кладненского края. В полиции отмечали, что он был вооружен. И позже стало известно, что разыскиваемый – стрелок, унесший жизни 15 человек в Карловом университете.
Во время брифинга глава полиции Мартин Вондрашек отметил, что нападавший – житель Кладно. И что в 12:20 в полицию поступило сообщение, что он уехал в Прагу с намерением покончить с собой. И в 12:45 стало известно, что в том же селе нашли мертвым мужчину. Им оказался отец стрелка.
Полиция 21 декабря объявляла Давида Козака в розыск / Скриншот
Известно, что Давид Козак был студентом философского факультета. Он получил степень бакалавра истории-европеистики, а после этого окончил магистратуру по истории. Он специализировался на истории Польши.
Как отметили правоохранители, впоследствии стрелка ликвидировали. Позже глава полиции Мартин Вондрашек заявил, что преступника вдохновил инцидент, произошедший за границей в прошлом году.
У нас есть информация – и она еще не проверена – из аккаунта в социальной сети, что его вдохновил теракт, который произошел в России этой осенью,
– отметил начальник полиции.
Собственно, Вондрашек мог иметь в виду аккаунт в телеграме, подписанный тем же именем, что и у подозреваемого. В нем стрелок рассказывал, что вдохновлялся 14-летней гимнасткой в Брянске, открывшей огонь по одноклассникам. Интересно, что он вел его, если это действительно был стрелок, на русском языке.
Дневник "скулшутинга" и вдохновение россиянами
Этот телеграм-канал был зарегистрирован 9 декабря. В нем, вероятно, Давид Козак очень короткими фразами делился своими эмоциями. В частности, отмечал, что стремится покончить с жизнью и "хочет оставить как можно больше боли". В первом сообщении отметил, что ведет дневник "скулшутинга" – нападения на школу.
Давид Козак вел дневник "скулшутинга" / Скриншот
10 декабря он выложил сообщение-представление. В нем он отметил, что стремится совершить "скулшутинг", а также, возможно, суицид. И что ему очень "помогла" Алина Афанаскина. Сам стрелок отметил, что его она вдохновила, но "мало убила", и что он "попробует исправить это".
Вдохновлялся поступком Алины Афанаскиной / Скриншот
Я всегда хотел убивать, думал, стану маньяком в будущем... Потом, когда Ильназ совершил стрельбу, я осознал, что гораздо выгоднее совершать массовые убийства, а не серийные. Сидел... Ждал... Мечтал... Хотел... но Алина стала последней точкой. Она словно вовремя пришла ко мне на помощь с небес,
– написал Давид Козак.
Также заявлял, что хочет оставить как можно больше боли / Скриншот
Кто такие Ильназ и Алина, вдохновлявшие стрелка
- Ильназ Галявиев устроил стрельбу 11 мая утром в одной из школ в Татарстане, в городе Казань. В результате нее погибли 9 человек. Он унес жизни 7 школьников и 2 учительниц. Самого же Ильназа накануне отчислили из колледжа. Через несколько дней он получил лицензию на оружие и совершил террористический акт.
- Алина Афанаскина 7 декабря открыла огонь из ружья отца по одноклассникам в Брянске. В результате погибла одна девочка, а еще пятеро получили ранения. После этого она совершила самоубийство.
- Объединяла Галявиева и Афанаскину не только массовая стрельба в школе. Они тоже вели свои телеграм-каналы. К слову, девушка отмечала, что она – не террористка. Она писала, что "скулшутерша".
Что известно о стрельбе в Праге
- 21 декабря стало известно, что в центральной части Праги в Карловом университете произошла стрельба. В результате были погибшие и пострадавшие, рассказали в полиции Чехии и местных СМИ. По имеющейся информации, произошло это на факультете искусств.
- Журналисты отмечают, что днем сотрудникам университета и студентам пришли электронные письма. В них призывали баррикадироваться. Такие же письма получили в Школе искусств и промышленности, расположенной на площади Яна Палаха в центре Праги.
- Потерпевшие рассказывают, что от стрелка они пытались спрятаться повсюду, где только было возможно. Они бежали в библиотеку, кабинеты, а также вылезали на крышу.
- Представитель МИД Олег Николенко отметил, что пока не поступало информации, что среди пострадавших есть украинцы. В то же время он отметил, что украинские дипломаты поддерживают связь с чешскими правоохранителями. Также открыли горячую линию для украинцев. Номер: +420 602 224 938.
- Как стало известно позже, в результате жуткой стрельбы погибли 15 человек. Еще по меньшей мере 24 получили ранения. Сам стрелок, как мы писали выше, ликвидирован.