Стрілянину в Празі влаштував 24-річний Давид Козак: захоплювався стрільцями з російських шкіл

21 грудня сталася моторошна стрілянина у самісінькому центрі. Як з'ясувалося, вогонь у Карловому університеті відкрив Давид Козак. Як стало відомо, він міг надихатися іншими масовими вбивствами, скоєними у Росії.

Власне, Давид Козак влаштував стрілянину, внаслідок чого загинули 15 людей. Також постраждали щонайменше 24 людини на філософському факультеті у Празі. Сталося це у другій половині дня. Сам стрілець також загинув. Розповідаємо, що про нього відомо.

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Давида Козака оголошували у розшук

Як з'ясувалося, поліція вдень 21 грудня оголошувала його у розшук. Давида Козака пов'язують зі справою про насильницьку смерть в одному із сіл Кладненського краю. У поліції зазначали, що він був озброєний. І пізніше стало відомо, що розшукуваний – стрілець, котрий забрав життя 15 людей у Карловому університеті.

Під час брифінгу очільник поліції Мартін Вондрашек зазначив, що нападник – мешканець Кладно. І що о 12:20 до поліції надійшло повідомлення, що він виїхав до Праги з наміром накласти на себе руки. Й о 12:45 стало відомо, що у тому ж селі знайшли мертвим чоловіка. Ним виявився батько стрільця.



Поліція 21 грудня оголошувала Давида Козака у розшук / Скриншот

Відомо, що Давид Козак був студентом філософського факультету. Він здобув ступінь бакалавра історії-європеїстики, а після цього закінчив магістратуру з історії. Він спеціалізувався на історії Польщі.

Як зазначили правоохоронці, згодом стрілка ліквідували. Згодом очільник поліції Мартін Вондрашек заявив, що злочинця надихнув інцидент, який стався за кордоном торік.

У нас є інформація – і вона ще не перевірена – з акаунта в соціальній мережі, що його надихнув теракт, який стався в Росії цієї осені,

– зазначив начальник поліції.

Власне, Вондрасек міг мати на увазі акаунт у телеграмі, підписаний тим же іменем, що й у підозрюваного. У ньому стрілець розповідав, що надихався 14-річною гімнасткою у Брянську, котра відкрила вогонь по однокласниках. Цікаво, що він вів його, якщо це дійсно був стрілець, російською мовою.

Щоденник "скулшутінгу" і натхнення росіянами

Цей телеграм-канал зареєстрували 9 грудня. У ньому, ймовірно, Давид Козак вкрай короткими фразами ділився своїми емоціями. Зокрема, наголошував, що прагне покінчити з життям і "хоче залишити якомога більше болю". У першому дописі зазначив, що веде щоденник "скулшутінгу" – нападу на школу.



Давид Козак вів щоденник "скулшутінгу" / Скриншот

10 грудня він виклав допис-представлення. У ньому він зазначив, що прагне здійснити "скулшутінг", а також, можливо, суїцид. І що йому дуже "допомогла" Аліна Афанаскіна. Сам стрілець зазначив, що його вона його дуже надихнула, але "мало убила", і що він "спробує виправити це".



Надихався вчинком Аліни Афанаскіної / Скриншот

Я завжди хотів убивати, думав, стану маніяком у майбутньому... Потім, коли Ільназ скоїв стрільбу, я усвідомив, що значно вигідніше робити масові вбивства, а не серійні. Сидів... Чекав... Мріяв... Хотів... але Аліна стала останньою точкою. Вона, наче вчасно прийшла до мене на допомогу з небес,

– написав Давид Козак.



Також заявляв, що хоче залишити якомога більше болю / Скриншот

Хто такі Ільназ та Аліна, які надихали стрільця

Ільназ Галявієв скоїв стрілянину 11 травня зранку в одній зі шкіл у Татарстані, у місті Казань. Внаслідок неї загинули 9 людей. Він забрав життя у 7 школярів і 2 вчительок. Самого ж Ільназа напередодні відрахували з коледжу. Через кілька днів він отримав ліцензію на зброю та скоїв терористичний акт.

Аліна Афанаскіна 7 грудня відкрила вогонь з батькової рушниці по однокласниках у Брянську. Внаслідок цього загинула одна дівчина, а ще п'ятеро зазнали поранень. Після цього вона скоїла самогубство.

у Брянську. Внаслідок цього загинула одна дівчина, а ще п'ятеро зазнали поранень. Після цього вона скоїла самогубство. Об'єднувала Галявієва та Афанаскіну не лише масова стрілянина у школі. Вони також вели свої телеграм-канали. До слова, дівчина наголошувала, що вона – не терористка. Вона писала, що "скулшутерка".

Що відомо про стрілянину у Празі