В сети появились шокирующие кадры из чешской столицы. Там студенты и работники Карлова университета пытались спастись от неизвестного мужчины, открывшего стрельбу в помещении учебного заведения.
Смотрите также Чешский RegioJet и УЗ запустят важное для украинцев железнодорожное сообщение: что известно
Студенты вылезли на крышу
Как сообщают СМИ, днем сотрудникам университета и учащимся поступили электронные письма с призывом забаррикадироваться.
Такие же письма получили и в Школе искусств и промышленности, тоже расположенной на площади Яна Палаха в центре Праги.
Потерпевшие рассказывают, что они пытались скрыться от стрелка в библиотеке, кабинетах и даже на крыше.
Люди прячутся от убийцы, забравшись на крышу/ Фото elias
Студенты и учителя устраивали баррикады в кабинетах / Фото Jakob Weizman
Стрельба в центре Праги: что известно
- Около 16:00 по местному времени в Карловом университете, расположенном на площади Яна Палаха в центре Праги, раздались первые выстрелы.
- Прибывшая на место инцидента полиция ликвидировала нападавшего.
- Все здание университета эвакуировали. Площадь и близлежащую территорию полностью перекрыли.
- Как сообщает спасательная служба Праги, в результате стрельбы 11 человек погибли, 25 получили ранения, среди них - 9 человек находятся в тяжелом состоянии. Цифры жертв могут измениться.
- В МИД сообщили, что в настоящее время информация о пострадавших украинцев не поступало. Украинские дипломаты поддерживают связь с чешскими правоохранителями.