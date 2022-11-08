Перепутал с лисой: в Одесской области охотник ранил девочку

В Ширяевском районе Одесской области охотник ранил ребенка. Девочку с огнестрельным ранением доставили в больницу.

По словам свидетеля, мужчина был на охоте и стрелял в лису, но случайно попал в ребенка. Пострадавшая – 13-летняя местная жительница.

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Как чувствует себя девочка

Ребенок получил огнестрельное ранение правой и левой голеней, а также передней брюшной стенки. Медики оказали девочке первую помощь и экстренно госпитализировали в Ширяевскую центральную районную больницу.

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