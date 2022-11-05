В полиции рассказали, что вертолет летел с итальянских островов Тремити на материк. Он упал примерно в 50 километрах от города Фоджа, в юго-восточном регионе Апулии.

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В Италии разбился вертолет

Пресс-секретарь офиса полиции в Фодже сообщила, что погодные условия были плохими. Однако причины аварии пока неизвестны. Правоохранители сейчас работают на месте происшествия.

На борту вертолета находились четверо туристов из Словении. Президент Апулии Микеле Эмилиано, в то время находившийся на митинге в Риме в поддержку Украины, написал в фейсбуке, что покинул мероприятие, чтобы поехать в Фоджу.

На борту вертолета было семь человек, все они погибли. Это жуткий момент, который вызывает у нас ужас,

– отметил Эмилиано.

По информации Barron's, вертолет исчез с радаров в Кастельпагано-ди-Апричена, сельской местности региона Апулия. После этого его начали искать военно-воздушные силы и пожарные бригады.

Заместитель главы региона Апулия Раффаэле Пьемонтезе позже подтвердил, что вертолет нашли. Погибла семья из Словении, среди которых – 13-летняя девочка.

Другими тремя погибшими были местный врач и два пилота вертолета. Вертолет летел в пределах ежедневного рейса между Фоджи и островами Тремити.

Мэр островов Пеппино Калабрезе сообщил, что врач решил сесть на вертолет в последнюю минуту, ведь "из-за плохих условий на море" решил не плыть на пароме.

"Наше общество шокировано. За 30 лет службы ничего подобного не было", – добавил мэр.

Обратите внимание! В июле на севере Греции разбился украинский грузовой самолет "Антонов", который летел из Сербии в Иорданию. На его борту находились 8 членов экипажа и боекомплект.

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