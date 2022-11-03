Подозревают в убийстве 89-летнего мужа жертвы. В его доме также обнаружили останки убитой. Детали публикуют росСМИ, сообщает 24 канал.

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Мужчина в содеянном не признается. Он делает вид, что вообще не понимает, что случилось. Правоохранители уже задержали подозреваемого.

В России подросток планировал кровавое нападение на школу

В Екатеринбурге задержан 14-летний подросток, который планировал совершить кровавое нападение на свою школу. Парень "вооружился" топором и пневматическим пистолетом.

Предстоящее преступление подросток анонсировал в социальных сетях. В частности, писал, что его одноклассники – биомусор, а люди в целом – жестокие и эгоистические люди, которых нужно уничтожить. Школьники обратили внимание на публикации и рассказали об этом правоохранителям.

Теракт подросток запланировал на 24 октября. В то же время молодого человека задержали правоохранители. Подросток рассказал, что интересуется военной тематикой, а мысль о кровавом нападении закралась у него еще в сентябре этого года.

Теперь он находится в психиатрической клинике. Его ждет экспертиза вменяемости.