Переплутав з лисицею: на Одещині мисливець поранив дівчинку

У Ширяївському районі Одеської області мисливець поранив дитину. Дівчинку з вогнепальним пораненням доправили до лікарні.

За словами свідка, чоловік був на полюванні і стріляв у лисицю, але випадково влучив у дитину. Постраждала – 13-річна місцева мешканка.

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Як почувається дівчинка

Дитина отримала вогнепальне поранення правої та лівої гомілок, а також передньої черевної стінки. Медики надали дівчинці першу допомогу і екстрено госпіталізували до Ширяєвської центральної районної лікарні.

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