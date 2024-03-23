Не захват заложников: военный обозреватель назвал цель теракта в Подмосковье

Вечером 22 марта неизвестные совершили теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл", что в Подмосковье. Боевики не публиковали видеообращение с требованиями и не брали заложников в плен. У них была другая цель.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что нападающие хотели запугать местное население и создать волну чрезмерной угрозы со стороны Украины.

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"Ведь сразу пошла пропагандистская волна, что теракт совершила Украина. Поэтому целью является максимально гипертрофировать ненависть к украинцам. Демонизация Украины в России происходит с 2014 года", – отметил военный обозреватель.

С тех пор ретранслировалось огромное количество фейков со стороны российских пропагандистских ресурсов. Россияне даже заявляли, что якобы в Украине есть ячейки ИГИЛ, что за украинцев воюют террористы из разных стран и тому подобное. Некоторые украинские журналисты даже подыгрывали распространению этих манипуляций.

Есть много непонятностей в теракте

Еще накануне 8 марта США, Великобритания, страны Балтии и другие предупреждали о том, что в России готовятся террористические акты. В Кремле никак не отреагировали. Ведь когда государство получает такую информацию, оно должно привлечь все силовые структуры на предупреждение теракта. Однако оккупанты не приняли никаких мер.

Настораживает также то, что в "Крокус Сити Холл", где происходила настоящая мясорубка, полицейские ехали почти час. Хотя неподалеку расположен отдел ОМОНа, который мог добраться до торгового центра за считанные минуты. Но понадобилось 60 минут, чтобы начать операцию по ликвидации террористов, часть из которых уже сбежала с места преступления.

Есть другой интересный момент, что Россия сразу начала говорить об украинском следе. Будто к этому причастен или легион "Свобода России", или Российский добровольческий корпус, или Главное управление разведки. На тот момент уже обнародовали видео с расстрелами, и нападающих можно было увидеть почти в лицо. С первых минут они не были похожи на этнических украинцев.

Даже после того, когда выяснилось, что террористами были представители одной из групп ИГИЛа, то есть таджики, россияне все равно утверждали, что они как-то связаны с Украиной. Поскольку якобы нападавшие пытались убежать в сторону границы с Украиной.

В ГУР опровергли заявления ФСБ о том, что подозреваемые в совершении теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье хотели убежать в Украину.

Впоследствии посол Беларуси в России заявил, что на самом деле бежали они в направлении Минска, где до сих пор находятся ЧВК "Вагнера", которые занимаются подготовкой и тренировкой подразделений с функционалом именно диверсионной деятельности.

Вопросов много. И следствие, я думаю, если действительно честно его провести, и это будут делать именно в России, то не удивлюсь, что по результатам они выйдут сами на себя,

– констатировал Александр Коваленко.

Что известно о нападавших: кратко